El ataque a balazos a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza escrita contra Lionel Messi atravesaron por segundo día la discusión política en el país. La conmoción generada llevó a las autoridades tanto de Nación como la provincia de Santa Fe a poner a Rosario en el centro de la agenda. Por un lado, hubo un acuerdo entre ambos gobiernos para tomar medidas contra el crimen organizado. Por otro, hubo un despliegue más visible: tres cárceles federales fueron allanadas para investigar el accionar de narcos detenidos en ellas y que siguen operando desde adentro. Fue al cumplirse un mes del secuestro y homicidio del músico Lorenzo "Jimy" Altamirano en la puerta de la cancha de Newell's. Los operativos en los penales estuvieron vinculados a esa causa, pero la fecha dispuesta --un día después de la balacera que repercutió en todo el mundo-- fue una manera de mostrar acción frente a una situación que viene desbordando hace tiempo.

La Fiscalía de Rosario junto a la Procunar realizaron allanamientos en penales federales donde están presos líderes y miembros de bandas criminales. El operativo llegó a las cárceles de Ezeiza, Rawson y Marcos Paz, indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una de las líneas investigativas en relación a la motivación del hecho cometido el 1° de febrero, cuando fue asesinado Altamirano, tiene que ver con "una disputa entre bandas delictivas" que son facciones del clan Los Monos, "situación que es ajena a la víctima", quien fue levantado "al azar" y baleado en la puerta del estadio. Además, la requisa llegó a oficinas penitenciarias, por una sospecha de complicidad con Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos. la Fiscalía federal pidió que esté alojado donde no tenga contacto con otros presos por narcotráfico y que se controlen sus llamadas.



Los procedimientos desplegados ayer en el marco de la investigación que tienen a cargo los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía de Rosario, se realizaron en conjunto con la Procunar. También intervino la Fiscalía Federal N° 2, la Policía Federal y la Fiscalía de Morón por cuestiones relacionadas, como la balacera a Marcos Paz de noviembre pasado. Se sumaron allanamientos en Rosario realizados por la Agencia de Investigación Criminal.

El crimen del joven de 29 años, según se indicó desde el MPA, tuvo como motivación la violencia desatada en el marco de una disputa interna que también se analiza como vinculada a una parte de la barra brava de Newell’s. En ese sentido, se apuntó a los presos Leandro “Pollo” Vinardi, Damián “Toro” Escobar y Nicolás “Pupito” Avalle --alojado en Ezeiza--, por un lado; y a Rodolfo “Eri” Masini, Leandro “Gordo” Vilches --condenado con el clan Cantero-- y Pablo Nicolás Camino --detenidos en Rawson--, por el otro.

Las sospechas apuntan a una deuda entre ambos grupos, como motivación de la disputa. Frente a ello, los fiscales ordenaron que todos sean allanados en sus lugares de detención. Además, se investigan presuntas comunicaciones previas y posteriores al crimen con Cantero, sospechado mediador en el caso.

El operativo también llegó hasta el penal federal de Marcos Paz, donde está preso el líder de Los Monos, lugar que fue atacado a tiros en noviembre pasado, donde se dejó un cartel alusivo al detenido: “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar penitenciarios”, por lo que se inició la investigación federal.

Se investiga la posible complicidad estructural que permitió que Cantero cuente con dispositivos expresamente prohibidos. En uno de los dictámenes de la fiscal federal Paula Moretti y el fiscal de Procunar, Diego Iglesias, se solicitó que se secuestre en formato "físico o digital" los "registros de los números de abonados con los que se comunicó el interno Cantero desde la línea telefónica emplazada en el Pabellón 7 y los titulares de dichos abonados, al menos desde el mes de marzo de 2022".

Además, dieron cuenta de que en una de las celdas de la cárcel de Rawson, los policías hallaron un boquete a través del cual los presos lograban pasarse los teléfonos celulares con el fin de evitar ser descubiertos durante las requisas.

Por otro lado, se indicó que Moretti e Iglesias solicitaron que Cantero sea alojado en un sector del complejo penitenciario de Marcos Paz donde no tenga contacto con otros presos por narcotráfico, se le controlen de manera "estricta" las comunicaciones telefónicas y se realicen requisas cada dos semanas en su lugar de alojamiento para verificar que no cuente con celulares. También, apuntaron a que es necesario que "se restrinjan las visitas que pueda recibir (Cantero) en la unidad de detención a efectos de que no pueda entrevistarse con personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa".

Mientras se desarrollaban los allanamientos, el Gobierno nacional acordaba con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el financiamiento para comprar 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para Rosario. Además, se resolvió la habilitación para que las Fuerzas de Seguridad provinciales puedan utilizar un sistema de identificación biométrica.

La investigación

El día después de la balacera contra el supermercado del padre de Antonela Roccuzzo, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini planteó que “cuando ocurren este tipo de hechos, el fiscal a cargo baraja distintas hipótesis. Nada descartamos en el hecho; todo es parte del análisis”, aseguró sobre el hecho que parece haber sido minuciosamente planeado: dos personas pasaron en moto, dispararon y una de ellas, con guantes puestos, dejó la nota que es materia de peritaje por estas horas. El mensaje alude tanto a Lionel Messi como al intendente Pablo Javkin. En tanto, el fiscal Federico Rébola ordenó una serie de medidas que se mantienen en reserva, tanto en relación a la misiva dejada en la escena, como para dar con los ocupantes del auto que tiraron 14 disparos contra el frente del local de Lavalle al 2500, el jueves por la madrugada y provocaron un estruendo internacional.

La investigación de Rébola avanza en diferentes medidas. Algunos de los elementos con los que cuenta la causa son las 12 vainas levantadas en el lugar y enviadas para peritajes balísticos, las filmaciones de las cámaras de vigilancia públicas y privadas que registraron el hecho a las 3 am; la nota --"Messi te estamos esperando, Javkin es narco, no te va a cuidar"-- escrita en un trozo de bolsa de carbón y dejada en el lugar, que será cotejada y peritada caligraficamente; además de testimonios que puedan ser aportados.

Durante la jornada del hecho, el fiscal aclaró que los Roccuzzo no recibieron intimidaciones previas. Otro dato tiene que ver con las prendas de vestir de los agresores --que además tenían barbijo-- que se logran ver en el video. También trascendió el dato del atacante que descendió de la moto para dejar el cartel, usaba guantes, algo que se diferencia de otros hechos similares en los que se advirtió menos cuidado por parte de quienes actúan en este tipo de ataques, y que en muchos casos lograron ser identificados por algún descuido.