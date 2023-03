Más allá de la expansión de los medios digitales, la radio tradicional sigue siendo un canal de comunicación elegido por las audiencias en Argentina. En este contexto, las radios (AM y FM) que integran el Grupo Octubre lograron afianzarse en los últimos años en el mapa mediático y constituyen una alternativa para las audiencias. De este modo, la AM 750, Aspen 102.3, Like FM 97.1, Mucha Radio 94.7 y Blackie FM 89.1 lanzan su programación 2023 con el desafío de seguir aportando nuevas voces y miradas. “Como medios tradicionales, tenemos que estar atentos a generar lugares en los que la gente se pueda encontrar con la radio, como subir el contenido a redes sociales o en formato podcast, o que se bajen la aplicación para escucharnos en el celular", analiza Pablo Glattstein, gerente de contenidos de las FM del Grupo Octubre.

La novedad más importante de este año de la AM 750 es la incorporación los fines de semana de Relatorxs -sábados de 17 a 24 y domingos de 13 a 24-, el equipo de transmisiones deportivas liderado por Víctor Hugo Morales. Además, en la radio continuarán figuras como Cynthia García (lunes a viernes de 6 a 9 con La García), Alejandro Dolina (martes a sábados a la medianoche, con su clásico La Venganza Será Terrible), Nora Veiras (lunes a viernes de 15 a 18 con Aquí, allá y en todas partes), Luis Bremer (lunes a viernes de 12 a 15 con Mediodía 750), Diego Brancatelli (lunes a viernes de 18 a 21 con Branca de vuelta), Alejandro Apo (lunes a viernes de 23 a 23.29 con Donde quiera que estés) o el mismo Víctor Hugo Morales con La Mañana (lunes a viernes de 9 a 12).

"En estos momentos políticos tan complicados la 750 es una voz muy diferente que mantiene una línea editorial clara. Nosotros nos definimos como 'objetivos, pero no imparciales', ése es nuestro eslogan. Y eso es lo que somos, lo que el público tomó y por eso nos apoya. Por eso también recibimos el Martín Fierro y estamos cada vez mejor en audiencia”, resalta Sonia Giorgis, coordinadora de AM 750. “Por más que sea un año político fuerte, que lo es sin dudas, desde nuestra línea editorial siempre hacemos hincapié en las necesidades de la sociedad: apoyamos el tema de la moratoria previsional, de los alquileres o la economía minorista. Estamos en los temas que a la gente le afecta, por eso tenemos acompañamiento por parte de la audiencia”, sostiene Giorgis y entiende que la radio está “muy cerca de los oyentes en el día a día”.

Nora Veiras de 15 a 18, Dolina en las medianoches: voces de AM 750.

Este año Aspen está cumpliendo 35 años en el aire y es la número uno como radio musical en materia de audiencias, con un millón y medio de oyentes mensuales. "Lo más importante que tiene la radio es el Aspen Tour, que va por su temporada doce. Lo que hacemos es recorrer las capitales más importantes del mundo viendo shows internacionales. Ahora el 1º de abril estamos yendo a ver a Bruce Springsteen al Madison Square Garden, en Nueva York, y va a ser un show tremendo", destaca Glattstein y cuenta que la radio cubrirá cinco shows internacionales durante este año. "Más allá de que es una radio que se caracteriza por tener un catálogo de clásicos, también hoy es un medio referente para los nuevos artistas internacionales, como Bruno Mars, Dua Lipa, The Weeknd y Harry Styles".

En abril, FM Like va a cumplir tres años y está enfocada en la música urbana y el pop actual, en su mayoría en español. "Tiene mucha penetración en Buenos Aires y al rededores", precisa Glattstein sobre esta radio que cuenta con 260 mil oyentes mensuales. "Se dio algo muy orgánico y es que los artistas que suenan en la radio, como Duki, Tiago PZK, María Becerra, Lit Killah, Nicki Nicole, han visitado la radio y muchos dieron sus primeros pasos en Like", cuenta sobre este medio que también genera retroalimentación y construye audiencia a través de redes sociales, YouTube y Twitch. "Es una radio que interpreta mucho el gusto de las nuevas generaciones de estos artistas que hoy están llenando estadios", resalta. "Nos llama la atención lo rápido que Like se instaló en el mercado y en la industria". Una de las particularidades del medio es que todos los programas están conducidos por voces femeninas jóvenes.

Mucha Radio, por su parte, continúa con la programación del año pasado en formato "radiofórmula". "Es una radio de éxitos de todos los tiempos en la que suena Sandro, Valeria Lynch, Pimpinela, César Banana Pueyrredón o Luis Miguel. En el momento en el que pongas la radio vas a escuchar un éxito indiscutido", destaca Glattstein sobre este medio que apunta a un público de más de 40 años y que cuenta con una sección en Canal 9. En tanto, Blackie es una joven radio que se aboca al jazz y es la única en su estilo en el país. "El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz y vamos a generar un evento y realizar varias actividades durante el mes", adelanta el gerente de contenidos. Este año, van a continuar con el ciclo que consiste en invitar a oyentes a escuchar un vinilo y degustar un vino al aire.

"Nuestro desafío es doble. Porque a diferencia de otras radios, que se construyen a través de las figuras, nosotros construimos a través de la música", sostiene Glattstein sobre las emisoras FM del Grupo Octubre. "Muchos pueden pensar: '¿Pero cómo la gente escucha radio si tiene plataformas digitales como Spotify para escuchar música?'. Por un lado, yo creo que todo el contenido que uno va generando juega un rol importante, como los viajes con el Aspen Tour, una entrada para Mucha Radio, un evento de Blackie o conocer a un artista en FM Like. Por otro lado, también hay otro factor: la radio es compañía. Mucha gente escucha la radio mientras está trabajando o viajando en su auto”, se explaya. “Además, que la radio sea gratuita es un atributo que sigue siendo muy importante”.

Las audiencias siguen depositando confianza en la curaduría que brindan periodistas o especialistas en música. “Cuando uno arma una lista de Spotify el factor sorpresa se pierde, porque vos ya lo compilaste con tus preferencias. En el caso de Blackie, por ejemplo, te vamos a sorprender, porque quizás ya conocés los temas pero te los vamos a poner en el orden que creemos que hay que escucharlos, te vamos a contar una data de una canción nueva o te vamos a presentar a nuevos artistas. Porque si no tenés a alguien que te lo esté contando no lo vas a saber”, fundamenta Glattstein. “En ese caso, me parece que la radio todavía sigue siendo muy relevante. Lo dice Ibope también: la radio FM argentina tiene 5 millones de oyentes diarios. Y eso es un número duro que no varió mucho en los últimos años”.

“Para muchos artistas internacionales, como Bad Bunny, la radio sigue siendo una gran prescriptora de canciones, porque si sale en la radio es porque hubo una curaduría previa y eso valida los contenidos. Además, el oyente sabe que lo que le estamos poniendo es lo que realmente consideramos que tiene que escuchar y eso es una gran responsabilidad. Para elegir la música hay que tener información”, remata Glattstein.