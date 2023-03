Para muestra basta un solo botón. Es que mientras varios políticos opositores insisten en minimizar los discursos de odio contra dirigentes del Frente de Todos (en especial, con Cristina Kirchner) la televisión retransite, sin ningún tipo de pudor, los violentos mensajes contra todo lo que incluya al peronismo. En este caso, los comentarios misógenos y descalificadores corrieron por cuenta del diseñador ¿y candidato de Javier Milei? Roberto Piazza, quien insultó al la vicepresidenta, al presidente Alberto Fernández e, incluso, a la memoria de Eva Perón.

En una entrevista para el canal La Nación +. Piazza comenzó haciendo referencia al Presidente sobre quien aseguró que “es un pobre tipo, un pelele”. Pero eso no fue todo, sino que vaticinó que Fernández tendrá “un final tremendamente terrible", además de propinar muchísimos insultos. Y hasta vaticinó “un final tremendamente terrible", al comparar su estado de salud con el de Eva Perón.

Sin embargo, no terminó allí. Piazza también atacó a Cristina Kirchner: "Me da vómitos", sostuvo. Además, aseguró, sin prueba alguna, que la Vicepresidenta “se medica”.

“Son loquitos bipolares. Es gente medicada, yo lo sé porque me lo dijo gente psiquiatra”, fueron las "pruebas" de Piazza, sin ningún momento ser repreguntado o cuestionado.

El discurso de odio por parte del costurero tiene lugar pocas horas después de que el Comité de Expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA) de cómo los discursos de odio “pavimentaron la situación” que desembocó en el atentado contra la vicepresidenta. "El ataque no vino del vacío", comentaron a este diario.

Sin memoria



Los dichos del modisto causaron indignación en las redes sociales, y hubo quienes recordaron que, en 2013, su opinión parecía ser otra respecto a Evita. ¿Cambio de paradigma o conveniencia?

En aquellos años de gobierno de Cristina Kirchner a nivel nacional, y de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, el ahora enajenado costurero, participó a pedido del entonces vicepresidente de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, del evento denominado “Eva, la mujer flor”, que se llevó adelante en CABA.

En ese marco, Piazza realizó un desfile en homenaje a Evita al cumplirse el 94º aniversario de su natalicio, y a beneficio de jardines de infantes de la ciudad de La Plata, afectados por la última gran inundación.

"Cuando me convoca la legislatura para hacer los 94 años de edad de Eva Perón, para mí es una fiesta, porque fue como si la misma Eva me hubiera tocado timbre en mi casa para decirme: "Roberto, el día 7 de mayo de 2013 cumplo 94 años y quiero que me hagas 100 vestidos para lucirlos esta noche".

Luego en aquella jornada agregó Piazza: "Yo fui recreando lo que Eva sería para mí hoy, y como yo la vestiría hoy dentro de mi línea. Maravillas para Evita. Que la clienta se lleve un 'Eva Duarte legítimo'. No es un Piazza, es un Eva Duarte legítimo", decía el diseñador.

El desfile contó con la participación de 28 modelos mujeres y 10 hombres que recorrieron las escalinatas y los salones Dorado y San Martín. Ellas lucieron trajes especialmente diseñados por Piazza para la ocasión con la inspiración de Evita mujer, realizados y bordados íntegramente a mano.

¿Todo por una candidatura?

Hace algunas semanas, fue el propio Piazza quien reveló que le ofrecieron cargos legislativos nacionales por la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Según comentó, en un principio había aceptado, pero luego se arrepintió.

"En diciembre me llama una señorita que me decía que yo era lo mejor del mundo, que tenía mucha llegada a la gente, y me dijo que habían hablado con Milei y que querían que yo fuera senador", comenzó el relato el diseñador.

Asimismo, aseguró que aceptó la propuesta, aunque dio a entender que le parecía insólito: "Con todos los puteríos que armo, al otro día voy preso. Al rato me vuelven a llamar y me dicen que se habían reunido y dijeron que querían que fuera diputado de primera línea por San Isidro, y que Burlando iba a ser gobernador".

Este último punto, según dio a entender, fue lo que lo hizo dar marcha atrás. “Le dije que de ninguna manera porque Burlando es peronista. A Burlando lo quiero mucho como abogado, lo conozco hace tres millones de años. Hay muchos peronistas, esto es un rejunte no me tomes de pelotudo nena, le dije. Yo no me saco una foto con un peronista ni aunque esté en pedo, no me rompas las bolas", relató, y finalizó su anécdota del ofrecimiento que recibió de la ultraderecha para incursionar en política.