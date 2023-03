El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a insistir en que la vicepresidenta Cristina Kirchner está proscripta y llamó a la miliancia a trabajar para romper con el clima "apesadumbrado" que se desató tras la condena de diciembre pasado.

En declaraciones al móvil de AM750 en la previa de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense que encabezaba esta mañana Axel Kicillof, Larroque insistió en que se debe lograr un "gobierno fuerte" y un "Estado que pueda resolver los problemas de la gente y que enfrente al sistema de poder que oprime a muchos sectores de la Argentina".

"Queremos generar un ámbito de protagonismo de la militancia y cambiar este clima apesadumbrado que se generó tras la condena a Cristina y volver a salir adelante como en los mometnos en que ganamos la calle", agregó Larroque.

Consultado respecto a si la candidatura de Cristina Kirchner en 2023 es una "utopía o una realidad posible", remarcó: "Es una obligación de la militancia".

Larroque destacó además la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y aprovechó para meterse de lleno en la disputa con el Gobierno porteño por los fondos por coparticipación, tras el reciente fallo de la Corte que ordenó a Nación devolver los recursos, y que ahora está pendiente de revisión.

El ministro aseguró que la Provincia es la que tiene "mayores asimetrías" y la que fue más castigada con los recursos por coparticipación.



Críticas a Alberto Fernández

Días atrás, Larroque alzó la voz nuevamente contra el presidente Alberto Fernández y le reclamó al peronismo que no sea protagonista de la proscripción a Cristina Kirchner. Además, le pidió al oficialismo que no empioje el debate sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta.

En declaraciones a la AM750, el dirigente camporista advirtió que también hay una proscripción de Cristina Kirchner que "genera el propio Frente de Todos", y señaló que es producto del "ensueño que generan consultores y supuestos sabelotodos de la cinecia política que nunca hicieron política y construyen mitos y razonamientos que ponen al campo popular en estado de debilidad".

Por eso, Larroque pidió dejar de lado “los debates epistemológicos”, cuando se ve con claridad “un sistema de poder agresivo” que “generó las condiciones para que intenten asesinar a Cristina, que previamente la hostigó durante años, comenzando en 2022 con la destrucción del despacho de la vicepresidenta”.

“Llama muchas veces la atención cuando sectores del propio espacio pretenden relativizar o empiojar el debate alrededor de una situación tan clara que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina de encima hace muchísimos años. Desde el propio momento que asumió la primera presidencia”, agregó el "Cuervo".

Por otra parte, Larroque volvió a cuestionar a Alberto Fernández y señaló que "no es claramente una dirigencia peronista". Además, dijo que el Presidente “no honró” el acuerdo con el kirhnerismo y reveló que, si la gestión hubiese mostrado mejores resultados, ellos habrían estado dispuestos a hacer campaña por la reelección.

“Creo que el Gobierno de Alberto Fernández es un híbrido. Creo que hay una discusión de carácter ideológica. Cuando Cristina decidió que Alberto sea candidato para cuidar la unidad, lo hizo con inteligencia, fue ceder frente a lo que podemos denominar como un sector moderado del peronismo que no pone tanto el acento en la distribución del ingreso y la justicia social”, indicó.

A lo que agregó: “La verdad es que me parece que hay una falta de compresión respecto al rol que debe cumplir Alberto. No llegó ahí por los votos propios. No quiero ser injusto, pero sería un error muy grande creer que se llegó ese lugar por su filosofía. Él llegó a ese lugar como parte de un acuerdo con el kirchnerismo que no se terminó de honrar”.

Informe: Emanuel Herrera para AM750.