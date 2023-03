Desde Santa Fe

Omar Perotti adelantó ayer que los cuatro sindicatos docentes -entre ellos Amsafé y Sadop- serán convocados el jueves, después del paro de 48 horas de hoy y mañana, para ofrecerles un aumento superior al 33,5% que fue rechazado con cuatro días de huelga. “Tenemos una propuesta para hacerles conocer”, dijo el gobernador y si bien no dio detalles, fuentes de la Casa Gris dejaron trascender que sigue el esquema de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde los maestros aceptaron un aumento del 40% en tres tramos hasta julio, con cláusulas de revisión y comenzaron el ciclo lectivo el 1º de marzo. Perotti se mostró optimista en el nuevo intento de superar el conflicto. “Ojalá podamos encontrar en esta instancia un acuerdo y tener una continuidad de las clases durante todo el año”, señaló.

El gobernador lamentó que la cercanía de los dos paros, el de la semana pasada: el miércoles 1º y jueves 2 de marzo y el de hoy y mañana, frenaron las negociaciones formales que ahora se reanudarán el jueves próximo. “Lamentablemente cuando se toman decisiones de este tipo de un paro una semana y otro la que sigue, se impide que en el medio (de una y otra medida de fuerza) podamos reunirnos”, explicó.

Si bien aún no se formalizó la convocatoria, las fuentes dijeron se concretará el jueves en el Ministerio de Trabajo con la presencia del titular de la cartera, Juan Manuel Pusineri y de la ministra de Educación Adriana Cantero, entre otros funcionarios. El objetivo –dijo Perotti- es “encontrar en esta instancia un acuerdo y tener una continuidad de las clases durante todo el año”.

La propuesta que el gobierno formalizará a los gremios docentes es similar a la de provincias vecinas que sí comenzaron las clases en tiempo y forma. “La idea es mejorar” el aumento del 33,5% –que fue rechazado- con un esquema similar al de Buenos Aires y Córdoba, donde los docentes aceptaron un aumento del 40% hasta el mes de julio. “Los detalles los conversaremos con los gremios de Santa Fe”, dijo una fuente del gabinete consultada por Rosario/12.

En la provincia de Buenos Aires, el Suteba aceptó una suba del 40% en tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio; una cláusula de revisión y monitoreo y el compromiso de reabrir la negociación paritaria en agosto. "Es una propuesta acorde a nuestro pedido de no perder poder adquisitivo", dijo el titular del sindicato, Roberto Baradel, que también es el número dos de Ctera, que lidera la ex secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso.

En la provincia de Córdoba, el aumento también es del 40% para primer semestre del año. Si la inflación es mayor a lo previsto en el acuerdo, la actualización será automática, en el mes de mayo y julio.

La semana pasada, la ministra Cantero sugirió que la propuesta a los docentes en Santa Fe sería en espejo a las de Buenos Aires y Córdoba, aunque aclaró que los pisos salariales en la provincia son más altos. “La paritaria de Buenos Aires llevó el sueldo inicial de los docentes a 165.000 en el mes de julio y en Santa Fe, en nuestra propuesta –la que fue rechazada por Amsafé y Sadop- lo habíamos llevado a 160.000 pesos en marzo y a 181.000 pesos en julio.

-¿Se van a descontar los cuatro días no trabajados? –le preguntaron.

-No es momento de hablar de descuentos. Tratamos de mirar de qué manera se puede producir una salida de este conflicto para que los chicos vuelvan a la escuela –respondió la ministra. El tema estará en la agenda de la negociación paritaria, como sucede cada vez que hay un conflicto.

El líder de Amsafé Rodrígo Alonso ratificó el paro de hoy y mañana porque "no hay motivos" para suspenderlo y tampoco tenía "facultad" para hacerlo, como pidió el gobierno. “Los paros se determinan y se levantan por asamblea, por los votos de los docentes en las escuelas. Por lo tanto, está claro que la comisión directiva provincial no tiene potestad para eso, pero también lo dice nuestra resolución de asamblea. El paro del 7 y 8 de marzo estaba sujeto a la presentación de una nueva propuesta, no de una nueva convocatoria”, precisó. En realidad, como Amsafé y Sadop no suspendieron los paros, el gobiernos los convocará el jueves para formalizar la propuesta.

“La paritaria nacional acordó un aumento del salario mínimo garantizado del 43%, que incluye el incentivo docente y la conectividad. Estamos lejos, a 10 puntos” de ese aumento, explicó Alonso. “El gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta Tiene recursos propios coparticipables, ahorros, o sea que la posibilidad está. Falta la voluntad política, está claro”, apuntó.

“El gobierno dice que la primera propuesta que presenta a los docentes siempre va a ser rechazada. En diciembre, presentó una sola propuesta en el ámbito paritario que fue aprobada por más del 70% de los docentes en la asamblea de Amsafé. Hace mucho que no se aprobaba una propuesta con esa diferencia de votos”, recordó. “Esto se puede solucionar si hay voluntad política”, cerró Alonso.