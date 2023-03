El domingo por la tarde, en el marco de la décima jornada del Campeonato Carioca de Brasil, se enfrentaron dos de los clubes más importantes de Río de Janeiro. El partido entre Flamengo y Vasco Da Gama, que ganó este último por la mínima, tuvo una violenta previa en las inmediaciones al estadio Maracaná, donde se encontraron las “torcidas” de ambos equipos y se inició una feroz batalla campal que terminó con una persona muerta y siete hospitalizados.

Videos publicados en las redes sociales muestran a cientos de aficionados de ambos equipos a las corridas en las cercanías al estadio, mientras se escuchan detonaciones de armas de fuego y se ve el humo de los gases dispersados por la policía de choque.

Los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 5 de la tarde, cuando se solicitó la presencia de bomberos y asistencia médica para atender a dos personas que habían sufrido heridas de bala. Al llegar al lugar, la Policía Militar pidió refuerzos ante el nivel de violencia que había en los alrededores al estadio mundialista.

Por la noche, ocho personas fueron ingresados ​​al hospital general. Uno de ellos, identificado como Bruno Macedo dos Santos, murió este lunes, mientras que otros dos simpatizantes se encuentran internados en grave estado.

La Policía Militar de Río, por su parte, informó la detención de un hombre involucrado en las riñas, además de la incautación de palos, barras de hierro, bombas caseras y otros artefactos explosivos.

La autoridad también reportó que dos hombres dispararon desde una motocicleta a hinchas que estaban cerca del mítico recinto deportivo e hirieron a una persona

Desde la comisión directiva del Flamengo manifestaron su repudio ante los actos de violencia. “Flamengo no aprueba ningún tipo de violencia y lamentamos profundamente que episodios de esta naturaleza sigan ocurriendo en el ambiente futbolístico”, indicaron mediante un comunicado.



Y añadieron: “Estos delincuentes no representan a nuestra institución centenaria y no pueden ser considerados hinchas. El club está a disposición de los órganos competentes para colaborar en lo que sea necesario. Destacamos nuevamente que el Clube de Regatas do Flamengo está en contra de toda forma de violencia, por cualquier motivo, dentro o fuera de los estadios. Valoramos la tranquilidad y seguridad de todos”, sostuvieron.

