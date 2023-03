Tras su destacado debut en Netflix, la exitosa serie División Palermo llegó este jueves hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el representante argentino en el Comité de Discapacidad la citara como ejemplo al exponer sobre la Convención sobre Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en la Justicia Argentina.

"Me permite a dar seguimiento al grado de cumplimiento del derecho al Acceso a la Justicia [...] En Argentina, nuestro colectivo de personas con discapacidad se encuentra ante una imposibilidad sistemática y generalizada de efectivizar sus derechos", inició el abogado Agustín Ferreyra.

Al final de su intervención, el representante legal mencionó a la producción de Netflix para ejemplificar lo que sucede por la falta de consideración hacia los profesionales del colectivo en ambientes judiciales.

"Resulta esclarecedor lo que refleja la serie que hoy es tendencia en plataformas digitales 'División Palermo', relativo a la práctica, en este caso estatal, de hacer una mínima concesión de orden simbólico hacia el colectivo de personas con discapacidad sin tener en consideración los reales derechos de fondo vulnerados", indicó.



Y cerró: "En virtud de ello, resulta imprescindible que el Poder Judicial de la Nación Argentina implemente la creación de estos órganos especializados en cada fuero de nuestro país sin perder de vista que los que debemos protagonizar estas iniciativas somos los abogados y abogadas especializados en la materia",

Las palabras de Ferreyra llegaron al creador y guionista de la serie, Santiago Korovsky, quien celebró la mención y el trabajo del abogado del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

"Me acaban de avisar que División Palermo llegó a la ONU, al Comité de Discapacidad en su sesión inaugural, de la mano de Agustín Ferreyra", escribió Korovsky en Twitter.

"No me vas a creer, pero pusiste ´de la mano de Agustín´ y lo que me falta a mí es un brazo, jaja, vivimos en la serie!", le respondió bromeando Ferreyra.

Se viene la segunda temporada de "División Palermo"

A mitad de febrero Netflix estrenó División Palermo, la nueva comedia argentina para la plataforma internacional de streaming. La ficción—dirigida, escrita y protagonizada por el humorista Santiago Korovsky— cuenta las desventuras de la Guardia Urbana, un grupo de servidores públicos que intenta mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad y alcanzó rápidamente el primer puesto entre lo más visto en Argentina.

Fue el propio Korovsky quien confirmó que la serie tendrá una segunda temporada. "Dos semanas después de estrenar, y con varias horas de terapia en el medio, ya puedo confirmarles que División Palermo ¡tendrá segunda temporada!", compartió el actor en sus redes sociales, en una publicación compartida con la cuenta oficial de Netflix Argentina.

