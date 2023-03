El cuestionado River de Martín Demichelis iniciará este miércoles su recorrido por la Copa Argentina. Lo hará ante Rácing de Córdoba en un partido por los 32 avos de final que se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TyC Sports desde las 21.10. Previamente, por la misma instancia y a las 17.10 se enfrentarán Sarmiento de Junín y Chaco For Ever en el estadio de Colón de Santa Fe.

Tras la controvertida victoria del sábado ante Lanús por 2 a 0, Demichelis planea rotar algunos jugadores para darle descanso a algunos titulares y minutos a algunos otros que no los están teniendo tanto en los partidos por el campeonato. De esta manera, Ezequiel Centurión irá al arco en lugar de Franco Armani y el chileno Paulo Díaz reemplazará a Milton Casco, quien salió ante Lanús por una paralítica en el muslo izquierdo a los siete minutos de la segunda etapa.

En la media cancha, habrá descanso para Enzo Pérez, quien también salió el sábado por una molestia muscular y en su lugar entrará Rodrigo Alliendro. Otra variante será el ingreso de Santiago Simón por Ignacio "Nacho" Fernández, tal como ocurrió ante Lanús a los 33 minutos de la segunda etapa.



Mientras que en la ofensiva, Lucas Beltrán, autor del segundo gol, entrará en reemplazo del venezolano Salomón Rondón y el colombiano Miguel Borja lo hará por Esequiel Barco. O sea habrá seis variantes respecto de la formación inicial en el Sur. River entonces saldrá con Centurión, Rojas González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz, Simón, Aliendro, De la Cruz y Paradela, Borja y Beltrán.

Racing de Córdoba, en tanto, todavía esta adaptándose a la Primera Nacional a la que regresó en este temporada: se ubica en la octava posición de la Zona B con ocho puntos, producto de dos victorias y otras tantas derrotas y en la última jornada se impuso por 3-1 como local a Deportivo Madryn. Su entrenador, Carlos Gustavo Bossio -ex arquero deBelgrano, Lanús y Estudiantes de La Plata, entre otros clubes, prevé repetir el mismo equipo que venció al conjunto chubutense: Leonardo Rodríguez; Scolari, Mattía, Marcio Gómez y Ferrero; Berrondo, Emmanuel Giménez, Oyola o Cavagnero y Leandro Fernández; Coronel y Mateo.

La Copa Argentina ha sido un torneo grato para River Plate. Durante el ciclo de Marcelo Gallardo la obtuvo en las ediciones de 2015-2016, 2017 y 2019. Habrá que ver como se van acomodando las exigencias a lo largo del año. Pero en un hipotético orden de prioridades, la Copa Argentina figura en tercer término, por detrás de la Copa Libertadores, la gran obsesión de siempre y los torneos locales.

Aunque los partidos siempre hay que jugarlos (y esta edición de la Copa ha sido pródiga en grandes batacazos), a priori, y más allá de incluir a algunos futbolistas que no vienen siendo titulares, River aparece como favorito para superar el cruce. Pero deberá superar antes algunos de los inconvenientes que se le vienen advirtiendo.Y que ni siquiera sus triunfos ante Argentinos Juniors y Lanús por el campeonato y Banfield por la semifinal de Trofeo de Campeones 2020 pudieron dismular.

La falta de una idea de juego y de una mayor decisión para controlar los partidos, una defensa poco confiable y una rotación que en algunos puestos todavía impide distinguir titulares de suplentes preocupa a sus millones de hinchas. El ganador de esta llave se enfrentará en 16avos. de final del torneo con el vencedor del choque entre Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors.

En Santa Fe, Sarmiento de Junin, entonado luego de haber goleado el viernes a Rosario Central por 4 a 1 buscará evitar su segunda eliminación consecutiva en el debut, mientras que Chaco For Ever tendrá como objetivo superar su mejor campaña en la Copa Argentina, protagonizada justamente en la última edición, cuando cayó por penales ante Talleres de Córdoba en 16avos de Final y mejorar su actualidad, en la que solo ganó uno de los cuatro partidos que jugó por la Primera Nacional. El ganador se medirá con Rosario Central o Central Norte y juninenses y chaqueños no se enfrentan desde la temporada 1993-94 de la por entonces Primera B Nacional.