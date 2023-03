En el marco de un nuevo 8M, las calles serán escenario de otra jornada de lucha contra las desigualdades y violencias. Las organizaciones que integran el Comité de Articulación Lesbotransfeminista de Rosario dieron a conocer el cronograma de actividades que comienza a las 10, con una feria de la economía popular en la plaza San Martín. Allí mismo, a las 14 comenzará un festival cultural; y a las 17, será la concentración para movilizar hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leerá la proclama con cada uno de los reclamos. "En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, somos millones movilizándonos en todo el mundo. Nos unimos una vez más en un Paro plurinacional e Internacional. Reinventamos la huelga feminista para 'parar' la explotación de nuestros cuerpos y territorios. Somos la ola verde que supo conquistar las calles gritando 'aborto legal'. Somos la fuerza imparable que se impone para visibilizar el trabajo que hacemos dentro y fuera de casa, para exigir la igualdad de derechos en todos nuestros territorios ¡Nosotres movemos el mundo, nosotres lo paramos!", expresa parte del documento consensuado.

Las consignas apuntan a terminar con los femicidios y transtravesticidios, en reclamo por el cumplimiento de los derechos laborales y sociales, por el reconocimiento de las tareas de cuidado y las comunitarias, contra la precarización laboral, por la eliminación de las violencias y el acoso, la reforma judicial con perspectiva de género, y "la deuda es con nosotres", como algunos de los principales ejes.

"Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, identidades no binarias, originarias, afro, marrones y discas volvemos a las calles", señalaron desde el Comité. Las demandas apuntarán a visibilizar desigualdades cotidianas, para ponerlas en el centro de la agenda y que se escuchen las voces de quienes son parte de espacios de acción y lucha por los derechos, en el trabajo, en los barrios, en las instituciones, en la calle, en las tareas productivas y reproductivas.

"Nos movilizamos homenajeando a aquellas trabajadoras textiles que dieron su vida luchando por mejores condiciones (en relación a lo ocurrido el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo). Hoy levantamos sus banderas y nos multiplicamos. Somos la cara de la pobreza en cada territorio, somos quienes trabajamos muchísimas horas y, aun así, no llegamos a fin de mes. Somos quienes sostenemos y reproducimos día a día este mundo. En una sociedad cada vez más desigual y violenta, tejemos redes y apostamos por el cuidado colectivo. Nos sabemos juntes y apostamos a transformarlo todo. Somos trabajadoras, piqueteras, villeras, lesbianas, bi, trans, travas, originarias, personas no binarias, somos negras, somos putas. Somos todas esas identidades que buscaron oprimir, pero que seguimos resistiendo", señala el documento que esta tarde será leído al unísono.

Por su parte, Majo Poncino, del Movimiento Evita, agregó: "Este 8M paramos y nos movilizamos como lo hacemos desde hace años; ocupamos las calles de todos los barrios, de todos los pueblos, de todo el país y del mundo. Porque para los feminismos y los transfeminismos no hay fronteras, nos une la lucha colectiva. Principalmente paramos y nos movilizamos para que nos vean, nos reconozcan como verdaderxs trabajadorxs. Todas y todes somos trabajadores. Nuestras horas dedicadas a la crianza, cuidado de otres, a las tareas de hogar, lxs promotorxs de género, y en otros espacios como los comunitarios, siguen siendo ignorados, precarizados, nuestro tiempo vale y decimos que no es amor, es trabajo. Si nuestras vidas no valen produzcan sin nosotras", planteó sobre las frases que hace años marcaron la jornada que forma parte de la agenda transfeminista para concientizar, reclamar y sensibilizar.

El 8M es, además, otra fecha para visibilizar la lucha contra las violencias y su extremo más feroz: los femicidios y transtravesticidios. Desde Mumalá -organización que presentará por tercera vez el proyecto de emergencia en violencia de género en el Congreso- indicaron: "En lo que va de 2023, llevamos registrados 39 femicidios y trans/ travesticidios en el país". En Santa Fe, registraron 10 muertes violentas de mujeres y disidencias, 6 en contexto de criminalidad, y 4 en investigación. "Sumado a esto tenemos intentos de femicidio, es decir situaciones que requirieron internación por la gravedad. Fueron 93 en el país", agregó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá.

En tanto, la unidad que investiga delitos de violencia de género del Ministerio Público de la Acusación de la regional Rosario recibe entre 30 y 40 denuncias diarias por hechos de violencia machistas.