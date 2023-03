Este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado de la Nación por los 45 años de trayectoria de la organización de derechos humanos.

Durante su discurso, la exmandataria se refirió a una nota de opinión que el extitular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, publicó el domingo pasado en el semanario Perfil.

En el artículo, titulado "¿Es posible terminar con la grieta?", el economista del PRO y artífice del MegaCanje de 2001 reveló que durante el gobierno de Cambiemos se evaluó expropiar el canal de noticias C5N por recomendación del exfuncionario menemista Roberto Dromi, quien estuvo a cargo de orquestar la masiva privatización de las empresas estatales durante los años 90.

"No fue algo que se escapó", señaló Cristina Kirchner, ante la mirada de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. E ironizó con que "no hubo denuncias de ningún periodista de investigación" tras la confesión de Sturzenegger.

"En un off se dicen barbaridades que después se niegan, pero me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó y después decidió publicarlo. A nadie se le movió el amperímetro", enfatizó la Presidenta del Senado de la Nación.

En dicha columna de opinión, Sturzenegger había contado cuáles fueron los consejos que le dio Dromi en 2015. Además de la expropiación de C5N, el exfuncionario del macrismo reveló que lo que seguía era "quitarle los hoteles a Cristina", y aunque aclaró que si bien no incorporó esas recomendaciones durante su paso por Cambiemos, veía cada vez más validera la opción por quitarles recursos a los opositores.

“Recuerdo que, a mediados de 2015, un amigo me arrastró a una cena con la promesa de que sería interesante. Al llegar, me sorprendió ver a Roberto Dromi, alguien de quien había oído hablar mucho, pero no conocía personalmente. Sí sabía que había sido el estratega jurídico de las reformas de la primera presidencia de Menem", comienza el artículo mencionado por Cristina Kirchner este martes.

Y continúa: "Durante la cena, Dromi monopolizó la conversación (...) Y ahí mismo se despachó con lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración debía hacer (...) “Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, “intervenir los hoteles de Cristina”, y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno”.

Al respecto, Cristina Kirchner reflexionó: "Debemos también replantearnos en qué sociedad queremos vivir, si queremos vivir con este grado de impunidad en el que cualquiera dice y hace cualquier cosa".

Cabe destacar que los dueños del grupo de medios Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, fueron detenidos durante el gobierno de Cambiemos y posteriormente iniciaron una denuncia por persecusión en la que acusaron a la gestión macrista de querer quedarse con el canal de noticias.