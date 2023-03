El cura en Opción por los Pobres José “Pepe” Di Paola dio detalles del encuentro que mantuvo este martes con Cristina Kirchner, quien firmó la adhesión a la iniciativa “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”, impulsada por la Federación de Hogares de Cristo. Di Paola contó detalles de la reunión que mantuvo con la vicepresidenta y habló de la situación de Rosario.



“Ni un pibe ni una piba menos por la droga” es una iniciativa que nació con Jorge Bergoglio, cuando era nuestro obispo en las villas de Capital. Es una propuesta de abordaje integral de las adicciones que se replicó en todo el país, decidimos unir a todos esos puntos, comenzamos con un acto en el Luna Park y luego recorrimos el país. El sábado iremos hasta el Santuario de Luján”, contó Di Paola en diálogo con AM750.

Di Paola remarcó que “con el lema “ni un pibe menos por la droga” se busca “instalar que todos pueden hacer algo”. “En prevención y recuperación si se unen organizaciones y el Estado se puede transformar una realidad”, resaltó. Y agregó: “Creemos que la política, ahora en este tiempo de elecciones, tiene que pensar estrategias de prevención y recuperación”.

“Cristina lo que hizo fue firmar la adhesión, porque no puede estar en el acto, tuvo la delicadeza de adherir a la propuesta. Fui y llevé el papel que tiene la consigna y después se dio la firma de todos los representantes de distintos espacios para que vengan. Nadie puede decir que no lo invitamos, están todos invitados”, dijo en referencia a la dirigencia opositora.

"Hoy recibí al padre Pepe en el Senado y firmé el Compromiso 'Ni un pibe ni una piba menos por la droga'", publicó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde adjuntó dos fotografías junto al presidente de la Federación de Hogares de Cristo.

Además, la vicepresidenta compartió una imagen del documento firmado, en el que adhiere junto a "representantes nacionales, provinciales, municipales y referente sociales, sindicales y de derechos humanos" a la consigna de la organización. "Nos comprometemos a trabajar mancomunados por la libertad e independencia de las y los jóvenes esclavizados por el consumo problemático de adicciones en situaciones de vulnerabilidad", añade el documento.

Di Paola afirmó que “es importante fortalecer las instituciones en los barrios populares”. “Lo de Rosario es una expresión de un Estado no actual, pero que durante mucho tiempo ha dejado mucho a la libertad mal entendida, entendiendo que ser progresista es dejar que cada uno haga lo que quiera y olvidarse que hay sectores populares que necesitan la fortaleza de instituciones serias”, enfatizó.

“No puedo medir el narcotráfico y cómo evitarlo, es algo que se nos escapa. Sí creo que se debe avanzar en recuperación y prevención. Si se trabaja bien en esas dos áreas, a lo mejor hará falta cada vez menos la propuesta dela seguridad a través de las fuerzas”, agregó. En este sentido, indicó que “si no se trabaja paralelamente en esto, los candidatos se quedan solo con la noticia de un búnker, pero la realidad es mucho más profunda, porque hay chicos que crecen con padres que a lo mejor no laburaron, que van a un comedor, que no tiene posibilidades educativas, que una pandilla lo invita a formar parte, esa es la realidad de los barrios”.