La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, cuestionó los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, sobre su intención de "cerrar" ese organismo si es elegido presidente. "Hace tiempo que Larreta y ese sector viene insistiendo con el cierre del Ministerio (de las Mujeres, Género y Diversidad). Hay que entender la profundidad de a dónde se quiere llegar con esto", aseguró Mazzina, quien remarcó que su cartera "se ganó al calor de las luchas feministas".

La ministra señaló que "desde 2015 (con la primera movilización del Ni Una Menos), la sociedad salió a las calles a decir masivamente 'basta' de violencia contra las mujeres y reclamar al Estado políticas públicas con presupuesto para prevenir y erradicar la violencia".

De esta forma, Mazzina respondió a las declaraciones de Rodríguez Larreta, quien sostuvo sus intenciones de "reducir los ministerios a la mitad" y eliminar la cartera de Mujeres si es elegido presidente. "No creo que la importancia que uno le dé a un tema en el gobierno depende de que tenga un ministerio, secretaría o subsecretaria. El ministerio lo único que pone es más burocracia", aseguró el jefe de Gobierno porteño.

Las declaraciones del precandidato a presidente del PRO ocasionaron el fuerte rechazo en la previa al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras que se conmemora este miéroles.

Es el caso de la presidenta de la empresa Aguas y Saneamiento (AySA), Malena Galmarini, quien también repudió la intención de Larreta. "Es la respuesta de la ultraderecha. Vienen por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores", dijo Galmarini en el marco de la presentación del Índice de Crianza, en el Auditorio de la sede central del Banco Nación.

En esa línea, la titular de AySA remarcó que un sector de la oposición quiere impulsar un modelo de país "donde hay 25 millones personas que tienen que quedara afuera". "Esa es la única forma en la que cierra su modelo de negocios, no sólo su proyecto de país", resaltó.

No es la primera vez que un referente de la oposición propone eliminar la cartera que defiende los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+ y que dirige Ayelén Mazzina. Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con una cartera que defienda a nivel local a las mujeres, ya que la propuesta fue rechazada por JxC durante la votación en la Legislatura porteña en noviembre del año pasado. Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llamó a "cerrar" el ministerio en octubre de 2022 al considerar que no ha logrado bajar "los femicidios en Argentina ni ha tenido ningún tipo de objetivo concreto".

Recientemente, el integrante de la Auditoría General de la Nación Miguel Ángel Pichetto generó una fuerte polémica y el repudio de varios sectores luego de criticar al ministerio y especialmente a la ministra. "El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer", había dicho Pichetto.

En tanto, el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, prometió en mayo de 2022 eliminar el Ministerio de la Mujer si llega a ser presidente. "No voy a pedir perdón por tener pene", había afirmado, y aseguró que no tiene "por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes". "No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley", aseguró el diputado ultraliberal.

Al rechazar los dichos ahora de Rodríguez Larreta, Mazzina sostuvo que "el camino es con más y mejor Estado” y destacó la "voluntad política" de este gobierno que "multiplicó por tres el presupuesto que manejaba el Instituto de la Mujer de la gestión anterior", lo que fue reconocido "por un montón de países y organizaciones internacionales". “Para la salida real de la violencia, necesitamos que las pibas puedan independizarse económicamente y puedan tener una inclusión real”, consideró la ministra y resaltó que, durante los últimos tres años de gestión, la cartera "ha impulsado políticas para reducir las desigualdades de género".