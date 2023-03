No, no hace falta haber visto los veinte episodios de las cinco temporadas de Luther para apreciar las bondades o refrendar los deméritos de este primer salto del personaje al formato de largometraje. La serie de la BBC, protagonizada por un Idris Elba en plan detective oscuro –descendiente de los sucios Harrys de este mundo–, se transformó en un no tan pequeño fenómeno de la producción audiovisual británica, y Luther: cae la noche podría ser la instancia seminal de una serie de películas que le den continuidad a la saga (la escena final parece señalar en esa dirección). El comienzo del film encuentra a John Luther, empeñoso cazador de asesinos seriales, pedófilos e incluso caníbales, investigando un extraño caso de muerte y desaparición. Detrás de esos actos criminales anda un tal Robey (Andy Serkis), suerte de súper villano que deja la excentricidad y maldad de las anteriores némesis del protagonista a la altura de un juegos de niños. El tipo está metido en una confabulación internacional de chantaje, tortura y muerte en vivo, pero además se la tiene jurada al pobre Luther.

Utilizando la carta poderosa de la elipsis, Robey filtra al público todos los trapitos sucios del (anti)héroe –las justicias por mano propia, las confesiones obtenidas por métodos poco legales y otras yerbas parapoliciales– y así el justiciero termina en prisión, con la mirada de pocos amigos del resto de los presidiarios posadas en él. Pero no pasará mucho tiempo antes de que Luther decida salir de allí con algo de ayuda externa y ponerse en modo persecución, mientras sus excompañeros de la fuerza intentan atraparlo a él. Ese es básicamente el planteo de base de Luther, la película, que avanza a pura prepotencia de guion: a una escena de acción le sigue un momento de relajación lleno de nueva información y así hasta el final. Hay cierta efectividad en el ritmo, que ayuda a olvidar momentáneamente las aristas más estrafalarias de todo el asunto, aunque el resultado final no se aleja demasiado del pastiche, cortesía del guionista y creador de la serie, Neil Cross.

También hay, por supuesto, guiños a situaciones y personajes de la serie, con la incorporación de Cynthia Erivo en el papel de investigadora principal, el reemplazo de Luther en el departamento policial. Jamie Payne, director de varios capítulos de la saga original, lleva adelante las más de dos horas de metraje con pulso firme, ayudado por los altos niveles de producción y el rodaje en locaciones de Londres y una secuencia climática en un paraje tan nevado como desolado. Luther: cae la noche no es un bochorno ni mucho menos, pero tampoco escapa de una medianía autoimpuesta, un carácter rutinario que Elba logra quebrar y atravesar gracias a su innegable carisma y presencia cinematográfica.





LUTHER: CAE LA NOCHE 5 puntos

(Luther: The Fallen Sun; Reino Unido/Estados Unidos, 2023)

Dirección: Jamie Payne.

Guion: Neil Cross.

Duración: 129 minutos.

Intérpretes: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley, Thomas Coombes.

Estreno en Netflix.