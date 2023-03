Este miércoles 15 de marzo vencen los plazos dispuestos por el Tribunal Electoral de la provincia para la concertación de alianzas, y las dos principales coaliciones nacionales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, aún no tienen definido cómo se presentarán ni quiénes serán sus candidatos.

Los dos frentes electorales más representativos a nivel nacional siguen sin llegar a un consenso interno entre sus principales figuras y partidos, mientras el tiempo corre a favor de quienes ya lo hicieron, Gustavo Sáenz y Avancemos, con Emiliano Estrada a la cabeza.

Por el lado de la alianza que gobierna a nivel nacional ya se bajaron algunos, mientras otros aún negocian la unidad, aunque no sin tensiones. Las últimas horas fueron definitorias para un sector del Partido de la Victoria que optó, como ya se anticipaba, por sumarse a las filas del variopinto Avancemos, integrado por el diputado nacional por el FdT Emiliano Estrada y secundado por el liberal Carlos Zapata, de Ahora Patria, y Felipe Biella, de Salta Independiente.

El viernes último, el mismo Sergio “Oso” Leavy, junto a otros referentes como el ex diputado Ramón Villa, anunciaron que el PV abandonaba la mesa de negociaciones provincial para unirse a Avancemos, lo que generó la primera disputa interna. Desde el propio seno de ese partido, cuatro dirigentes, en representación de “un amplio sector de la militancia”, denunciaron que esa no era potestad del presidente y presentaron una cautelar para no permitirles usar el sello partidario.

Los integrantes de la Junta Ejecutiva, Roberto “Mono” Sánchez, la ex concejala Laura García, el diputado Iván Mizzau y la presidenta del Congreso partidario Liliana Borelli, solicitaron a la Justicia Federal una medida de no innovar respecto a la estrategia electoral que tomaron los popes del PV, argumentaron que están “sacrificando las legítimas expectativas de los afiliados” y que estaban cediendo ante la dirigencia de otras fuerzas políticas “que nada tienen que ver con el ideario y los principios nacionales y populares”.

Ese sector del Partido del la Victoria es el que sostiene y pugna por la unidad y la reedición del Frente de Todos como sucedió en 2019. En esas negociaciones aún se mantienen firmes Igualar, del diputado nacional Lucas Godoy; el senador por Cachi Walter Wayar, una serie de partidos municipales, organizaciones vecinalistas y el peronismo kirchnerista. Muy cerca está de integrar ese espacio el partido Felicidad, aunque faltaban ultimar algunos detalles.

Pero la cosa no termina ahí, unos días antes de la decisión de Leavy y compañía de abandonar el barco del FdT a nivel provincial, la diputada nacional Verónica Caliva se autoproclamó candidata a gobernadora.

La legisladora asegura que tiene el aval de sectores populares ligados a organizaciones sociales, como la Corriente Clasista y Combativa (espacio que integra y representa). Pero esa misma pertenencia es la que genera resistencia entre peronistas, quienes aducen que no solo no es peronista, sino que “se valieron del peronismo para llegar a cargos”, pero que “siempre fueron críticos” y ahora “quieren negarlo y esconderlo”.

Por último, están los que decidieron no correr riesgos y sumarse al oficialismo provincial. El caso más altisonante es el del intendente de Rosario de La Frontera, Gustavo Solís, que pasó de ser uno de los principales críticos de la gestión de Gustavo Sáenz en sus inicios, y amagar con disputarle la gobernación, a unirse a sus filas y buscar la reelección en su municipio. Otros, como el diputado por Tartagal Franco Hernández, permanecen en silencio, quizá a la espera de algún ofrecimiento tentador, sea del sector que sea.

Un solo nombre en Jxc

La principal coalición opositora no corre distinta suerte. A la salida de Ahora Patria, que le quitó una de sus principales fuerzas, se suman las diferencias, indefiniciones y rencillas dentro de sus otros dos partidos mayoritarios.

En el radicalismo aún no cesa la disputa interna entre su presidente provincial, Miguel Nanni, y el Comité Capital, que se niega a reconocerlo como tal y acompañarlo como candidato.

Ese sector le recrimina a Nanni que no puede tomar decisiones unilateralmente y menos a días de que termine su mandato al frente del partido centenario. Pero a su vez busca que la UCR prescinda de la coalición nacional: “no puede un partido de la capital nacional, que está intervenido en la provincia, tomar las decisiones e imponer los candidatos”, sostuvo sobre el PRO el presidente del Comité Capital, Rubén Correa.

El último sábado, la asamblea convocada por los integrantes del Comité Capital debió posponer para hoy, lunes, la definición de la estrategia electoral. Y adelantaron que acudirán a la justicia si es necesario para hacer valer su decisión.

Dentro del PRO, si bien el ex presidente Mauricio Macri hizo una aparición pública para levantarle la mano e instalar la figura de Inés Liendo como candidata a gobernadora, las cosas no son muy diferentes y hay quienes siguen renegando del centralismo porteño a la hora de decidir sus candidaturas. Mientras otros, como José Gauffín, decidieron autoexcluirse, cansados de las indefiniciones.

El concejal más votado en las últimas elecciones y que aspiraba a la intendencia, declinó su postulación públicamente. Visiblemente disgustado, declaró que para ser competitivas, las candidaturas se deberían haber definido en diciembre de 2022, y concluyó que todas estas demoras terminan favoreciendo a los oficialismos.

En diálogo con este medio, Miguel Nanni aseguró que JxC se presentará como tal en las elecciones provinciales, aunque no se animó a confirmar quiénes serán sus candidatos ni quiénes integrarán ese frente electoral. El diputado solo se limitó a pedirle paciencia al electorado.