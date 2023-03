La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será sede de un encuentro del cual participarán Eugenio Raúl Zaffaroni y David Shapiro quienes expondrán sobre la problemática de los fraudes societarios y las empresas transnacionales.

Zaffaroni es profesor emérito de la UBA y fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Shapiro es miembro del John Jay College of Criminal Justice, de la City University of New York, profesor de esa casa de estudios y ex fiscal en Estados Unidos.

La actividad es organizada por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec) y tendrá lugar hoy, lunes 13 de marzo a las 15:30 en la Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho.

La presentación estará a cargo de Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología de la UBA y de Javier Ortega, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno de la Universidad de Avellaneda (UNDAV).