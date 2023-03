Este jueves a las 9 de la mañana dará inicio en los Tribunales de Comodoro Py el juicio oral por el crimen de Lucas Gónzalez, el adolescente de 17 años asesinado en Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2021. Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, los integrantes de la brigada imputados por el homicidio agravado de Lucas, se sentarán en el banquillo junto a otros once comisarios, subcomisarios y oficiales de la Policía porteña acusados de encubrir el crimen y de detener ilegalmente a los tres amigos que viajaban con el chico. Para la primera audiencia se espera la palabra de los tres jóvenes y de Héctor González, el papá de Lucas.



El proceso de once audiencias que comenzará este jueves y culminará a mediados de julio se llevará a cabo en el Salón Auditorium de Comodoro Py. Además de familiares de Lucas, a los Tribunales llegarán también amigos y vecinos del barrio de Florencio Varela que concentrarán para pedir justicia por el adolescente asesinado. Según estipula el cronograma del debate, la audiencia inicial comenzará con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio y las acusaciones que pesan sobre los 14 imputados, que estarán frente al Tribunal Oral Criminal N°25, integrado por Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero.

Isassi, López y Nieva enfrentan la calificación de homicidio agravado por premeditación, alevosía, por placer y odio racial, y por haber sido cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad. A esto se le suma la acusación por la tentativa de homicidio de Julián, Joaquín y Niven, los tres amigos de Lucas, y falsedad ideológica por haber instalado la versión del "enfrentamiento". La mañana del 17 de noviembre de 2021, la brigada de civil integrada por los tres agentes interceptó al auto en el que viajaban los cuatro chicos luego de un entrenamiento en Barracas Central y los baleó sin mediar respuesta del otro lado. En sus indagatorias, en cambio, los tres dijeron que el auto los quiso embestir y que, por eso, "repelieron el ataque".

Existe la posibilidad de que cualquiera de los 14 acusados tome la palabra este jueves. Si esto no sucede, y si no hay planteos de nulidad de las defensas que dilaten el proceso, el cronograma de la primera audiencia establece que los primeros en dar testimonio serán Héctor González y Julián, Joaquín y Niven. Los tres chicos no declararían solo en calidad de testigos sino como víctimas de los hechos e impulsores de la querella por las tentativas de homicidio y sus detenciones ilegales. La querella está a cargo de Gregorio Dalbón mientras que la Fiscalía de juicio la ejercerá Guillermo de la Fuente, tras la instrucción realizada por el fiscal Leonel Gómez Barbella.

Los otros once imputados son los comisarios Daniel Santana, Juan Romero, Fabián Du Santos y Rodolfo Ozán, los subcomisarios Ramón Chocobar y Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas, y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado, falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad y torturas. Se los acusa de haber planificado y concretado la trama que incluyó la versión del "enfrentamiento", con arma plantada de por medio, y de mantener detenidos ilegalmente a los chicos por diez horas.