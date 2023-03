"Tenemos entre 400 y 450 edificios escolares con problemas de ventilación", dijeron a este diario desde la Multisectorial por la Escuela Pública, que este miércoles realizó una conferencia de prensa para reclamar al Ministerio de Educación porteño un "plan de obras de emergencia". Advierten que, más allá de los problemas de ventilación, las escuelas públicas de la Ciudad vienen sufriendo graves deficiencias estructurales que continuarán cuando termine la ola de calor. Desde la Multisectorial calculan que entre los faltazos, sentadas, semaforazos, asambleas y cortes de calle, hubo alrededor de cien actividades de protesta solo en las primeras semanas de clases.



La conferencia de prensa se realizó este miércoles a las puertas de la Escuela Normal N°1, en Córdoba y Ayacucho. Allí la Multisectorial, integrada por el gremio UTE, Cooperadoras en Movimiento y centros de estudiantes de secundarios y terciarios de la Ciudad, informaron los números actualizados del "mapa" de problemas estructurales que confeccionaron en junio del año pasado. Con las deficiencias de la ventilación que salieron a la luz este año, los números se elevaron notoriamente. "Hablábamos de 200 escuelas con problemas y ahora hablamos de más de 400. Tenemos entre 400 y 450 edificios escolares con problemas de ventilación", explicó a Página/12 Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento. La cifra se acerca al 40 por ciento del total de escuelas de la Ciudad.

La elección del sitio para realizar la conferencia no fue azarosa. Este año, la comunidad educativa del Normal 1 fue una de las primeras en denunciar la falta de ventilación en el colegio, entre otras deficiencias estructurales que arrastra desde hace años. Sobre la ventilación, Betina Silveiro, de la cooperadora de la escuela, indicó a este diario que lograron tener una reunión con la Dirección de Infraestructura Escolar: "Se pidió que pusieran ventiladores y pusieron en nivel medio pero en primaria no. Ahí volvieron a hacer funcionar los ventiladores de techo viejos que estaban en desuso", advirtió Silveiro, que sostuvo que esos ventiladores "dan vueltas cada veinte minutos, no dan nada de aire y aparte las aulas no tienen circulación".

Es que este año comenzó con otro problema para la comunidad: una obra que debía terminar antes del inicio del ciclo lectivo todavía se extiende por estos días y provocó que los chicos y chicas tengan que cursar con las ventanas cerradas y sin poder salir al patio en plena ola de calor. "La obra tendría que haber concluido el primero de marzo pero no termina porque evidentemente hay algún vicio en la realización de la terraza. Las pruebas hidráulicas que hicieron rompieron un montón de instalaciones sobre todo en el nivel inicial, donde está clausurada la mitad del nivel. Nosotros hicimos una inspección con un padre licenciado en seguridad e higiene y el descontrol de la obra es total", dijo Silveiro. La cooperadora presentó denuncias a la Defensoría del Pueblo por la situación.

En la conferencia, de la que también participaron representantes de la Defensoría, la Multisectorial pidió una reunión con Infraestructura Escolar para reclamar un "plan de obras de emergencia" en los edificios escolares. "En principio se necesita un plan vinculado a la ventilación: arreglar y poner ventiladores, modificar instalaciones eléctricas para poner aires acondicionados, comprar cortinas y garantizar el agua fría", precisó Cesaroni sobre el carácter del plan que reclaman.

El referente de Cooperadoras en Movimiento alertó también que "la semana que viene va a bajar la temperatura pero los problemas edilicios van a continuar, por eso pedimos un plan de obras integral en muchísimos edificios, sino en invierno vamos a estar quejándonos nuevamente por la falta de calefacción". Según indicó Cesaroni, solo en las dos semanas que transcurrieron desde que comenzaron las clases se realizaron alrededor de cien acciones en reclamo de mejoras estructurales en las escuelas: "Semaforazos, faltazos el lunes y el martes, sentadas, abrazos y asambleas", precisó.

Por la mañana del miércoles, la comunidad educativa de la Primaria N°10 de Balvanera denunció que los alumnos, incluidos cuatro chicos desmayados, habían sido evacuados por una pérdida de gas. Finalmente, según pudo saber este diario, los chicos se descompensaron porque en el colegio se están realizando tareas de pintura que debieron finalizar antes del inicio del ciclo lectivo. La mezcla del olor de la pintura y el calor provocó la descompensación de cuatro chicos de segundo grado. La comunidad educativa reclamaba la suspensión de las clases porque no funcionan los ventiladores. Por el lado del Normal 1, en tanto, Silveiro adelantó a este diario que en las próximas semanas realizarán un abrazo simbólico al edificio escolar para reclamar "que se termine la obra y que los trabajos se hagan con el control adecuado".

Informe: Mercedes Chamli.