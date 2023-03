El gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, firmaron un convenio para la construcción de un nuevo Polo Tecnológico con una inversión de más de $1.100 millones de pesos.

La firma de este convenio se dio en el marco de la primera reunión del año de los gobernadores del Norte Grande en la provincia de Catamarca. En este contexto, el ministro de Ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, manifestó: “Es un día histórico para la provincia. Un nuevo vector de la economía que ha planteado el gobernador en su plan de gobierno y que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la economía del conocimiento dio sus primeros pasos en un polo tecnológico que ya está funcionando, tiene mucho volumen y está generando trabajo en la provincia”.

Asimismo, destacó el trabajo en un proyecto de gran magnitud de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y señaló que “a partir de esto, que tiene mucho potencial y que es una apuesta del gobernador para generar puestos de trabajo y también para apoyar otros sectores productivos, la Nación va invertir más de 1.100 millones de pesos, así que manos a la obra, como el gobernador marca en su impronta, y que la obra inicie”.





Desarrollo científico y tecnológico

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, señaló que “si uno está supeditado a la coyuntura internacional sigue siendo un país dependiente”. Y agregó: “para ser un país soberano, tenemos que desarrollar ciencia y tecnología. No hay experiencia en el mundo que haya logrado crecer y desarrollarse que no sea a partir del aporte que genera el conocimiento, la ciencia y la tecnología, con presencia de universidades, institutos, y empresas como las que vimos hoy que apuestan al conocimiento”.

Asimismo, aclaró: "la Argentina tiene una tradición enorme en ciencia y tecnología, sin embargo, un 85% está concentrada en la zona central y metropolitana. No existe en otro ámbito tanta desigualdad como en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un derecho natural que todos nuestros chicos y chicas se puedan desarrollar en el lugar donde nacieron y no tener que buscar otros territorios, que tengan el derecho a decidir. Esta es una de las principales preocupaciones que tenemos que atender”. “No cualquier modelo de desarrollo –continuó- exige ciencia y tecnología. Si uno tiene un país que baja el presupuesto de ciencia y tecnología y degrada la cartera a secretaría, como sucedió durante el período 2015-2019, es porque no es importante la ciencia y la tecnología y solo se piensa en exportar sin agregar valor”. “Nuestra gestión tiene que ser evaluada por la capacidad de federalizar la ciencia”, agregó.

De este modo, apuntó: “En el 2020 la inversión para el Norte Grande en ciencia y tecnología era del 3%, y lo llevamos en 2022 al 15%. Consideramos pertinente aumentar el presupuesto para brindar igualdad en la formación de todos los jóvenes en sus lugares de origen”.Además, detalló sobre los programas Construir Ciencia, que tiene 29 obras en el Norte Grande; Equipar Ciencia, que brinda equipamiento a las provincias y sus instituciones; y la posibilidad acceder al programa Proyectos Federales de Innovación (PFI), tiene disponibilidad de $200 millones para cada provincia y los proyectos que consideren importantes desarrollar.Para finalizar, también remarcó que “la idea es estimular el crecimiento de investigadores de CONICET en todas las provincias a través de diferentes convenios y programas”, y resaltó en esta línea el Programa Raíces Federales, que financia a los científicos y permitió en su momento el regreso de 1.700 científicos al país.