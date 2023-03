La banda italiana Måneskin regresa a la Argentina en el marco de una gira mundial para presentar Rush! su tercer álbum. El show será en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 29 de octubre y será la segunda presentación de la banda en el país, tras su recital en el Hipódromo de Palermo en septiembre del año pasado.

La preventa de entradas será desde el 27 hasta el 29 de marzo, para clientes Santander American Express, desde la web del estadio. Luego se habilitará la venta general. Los valores de las localidades todavía no fueron anunciados.



Para adquirir los tickets se debe contar con un usuario registrado con datos personales y un correo electrónico. Seleccionar la cantidad de localidades y abonarlas con tarjeta de débito o crédito. Una vez realizada la compra se envía un mail con los datos de confirmación y el ticket virtual a presentar en el estadio en esa fecha.

El grupo conformado por Victoria De Angelis (bajo), Damiano David (voz), Thomas Raggi (guitarra) y Ethan Torchio (batería) realizó su primer tour mundial el año pasado, y se presentaron en el país en septiembre de 2022 en el Hipódromo de Palermo, donde repasaron canciones de sus primeros discos y algunos covers como "Beggin", de The Four Seasons y "I Wanna Be Your Dog" de The Stooges.



El cuarteto italiano comenzó su carrera tocando en las calles de Roma en 2015 y en poco tiempo alcanzaron más de 4 mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Tras el exitoso lanzamiento del álbum Il Ballo della Vita (2018), 2021 se convirtió en su año bisagra.

Rush! salió a la luz el 20 de enero pasado y cuenta con 17 canciones, entre las que se destacan "La Fine", "The Loneliest" y "Gossip", con el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.

