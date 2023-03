Un día después de la reunión que volvió a juntar a los intendentes y refrentes provinciales del PRO, Diego Valenzuela volvió a manifestar su apoyo a Diego Santilli en la batalla interna que deberá definir al candidato con el que el partido amarillo buscará arrebatarle el gobierno provincial al Frente de Todos.

“Es el mejor candidato para la provincia. Ganó la última elección y está instalado”, sostuvo el intendente de Tres de Febrero en diálogo la FM Delta 90.3. De esa forma, transparentó su predilección respecto al debate interno del partido fundado por Mauricio Macri que todavía no define su habilitará una interna previa a las PASO o si llevará a varios precandidatos a la compulsa en la que también deberían participar los aspirantes que lleguen desde el radicalismo.

Sumando a Cristian Ritondo, Néstor Gindetti y Javier Iguacel, Valenzuela resaltó que los mejores postulantes "están en el PRO", aunque hizo hincapié que “se debe trabajar sobre una línea de competencia sana, cómo lograron Santilli y Facundo Manes en el 2021". "En las elecciones internas es muy importante el día después, no se puede ir a un todo o nada que después implique que las partes no se puedan integrar", consideró el ex periodista. "Hay otros candidatos que manifiestan legítimas ambiciones de competir y vamos a ver si hay un tramo de competencia en el plano provincial, algo que puede ser y, si se da, esperamos que sea respetuosa y responsable", analizó considerando la posibilidad de que la discusión nacional entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tenga su espejo en la disputa por la candidatura en la Provincia de Buenos Aires.

En ese potencial esquema esperan también los radicales Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Martín Tetaz, que tampoco definieron si participarán de las PASO por separado o consensuarán un nombre que reúne a toda la militancia partidaria. Además, también se anotan algunos aliados como Emilio Monzó y Joaquín De la Torre, que han manifestado sus intenciones de ocupar el tramo más importante de la boleta provincial. Respecto a la posible llegada al espacio de algún precandidato que se pueda sumar desde el espacio nacional de Javier Milei, Valenzuela consideró que "no están dadas las condiciones para un acuerdo".

“La provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas”, consideró Valenzuela que también avanzó hacia el análisis nacional de su fuerza política y consideró que, aunque todavía no haya definido cómo jugará en la próxima elección, “Macri continúa siendo el líder principal del espacio".