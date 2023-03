El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró tras su reelección que su objetivo es que haya remuneración equitativa para los jugadores y las jugadores en los Mundiales de 2026 y 2027 y denunció la gran diferencia de oferta económica que hacen los operadores de radiodifusión para ambas competiciones. En ese sentido, en octubre del 2022, el sindicato mundial de futbolistas profesionales (FIFPro) envió una carta al organismo que rige el fútbol firmada por 150 jugadoras de selecciones naciones femeninas, reclamando igualar los premios de la Copa del Mundo.



"Debemos prestar gran atención a las mujeres. El Mundial femenino de Australia y Zelanda debe ser una celebración del fútbol femenino, del progreso y un festival para todas y todos, que no debe quedar manchado con otro tema. Hoy nos embarcamos en una trayectoria histórica para el mundo femenino en pro de la igualdad", afirmó Infantino.

Como padre "de cuatro hijas preciosas", el suizo de origen italiano dedicó al fútbol femenino su última intervención ante el Congreso celebrado en Kigali, donde fue aclamado para un segundo mandato hasta 2027, y destacó la estrategia que la FIFA ya ha puesto en marcha y que "puede conllevar que en 2026 y 2027 tengamos una remuneración equitativa para hombres y mujeres y que las asociaciones reciban más de lo que están recibiendo por participar en el Mundial".

"Nosotros ya hemos hecho acciones, pero desgraciadamente esto no sucede en todas las partes de la industria. Los patrocinadores, los operadores de radiodifusión deben seguir progresando en este aspecto, es muy fácil criticar y no hacer. La FIFA está recibiendo ofertas de 10 a 100 veces inferiores para el Mundial femenino en relación al masculino, ¿creen que esto es normal?. Si nos ofrecen un 20 o un 25% menos de acuerdo, pero no un 100%, ¿así como vamos a conseguirlo hacerlo?", se preguntó en voz alta. Infantino insistió en "remar todos en la misma dirección, en la lucha por la igualdad".

"Para que sea real, la FIFA ya ha empezado e instamos al resto a que haga lo mismo. Las mujeres se merecen algo mucho mejor, estamos aquí para luchar por ellas con ellas", afirmó.

La carta de las jugadoras de selecciones femeninas a la FIFA

El sindicato mundial de futbolistas profesionales FIFPro envió una carta a la FIFA firmada por 150 jugadoras de selecciones naciones femeninas, reclamando igualar los premios de las Copas del Mundo, con vistas al certamen que se disputará en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y 20 de agosto.

FIFPro confirmó que la misiva, que también exige paridad en las condiciones de las selecciones femeninas en el Mundial, fue enviada al ente rector del fútbol en octubre, un mes antes del inicio del campeonato masculino en Qatar.

“Podemos confirmar que en octubre se envió a la FIFA una carta firmada por 150 jugadoras de selecciones nacionales de todos los continentes. Estas jugadoras quieren condiciones equitativas antes de la Copa Mundial femenina de 2023. FIFPro está negociando actualmente con la FIFA a nombre de estas jugadoras”, plasmó FIFPro en un comunicado enviado a la agencia de noticias AP.

En comparativa, la selección argentina masculina embolsó 41 millones de dólares por ganar el Mundial en Qatar, de una bolsa total de 440 millones. En tanto, el conjunto de Estados Unidos recibió 4 millones de una bolsa de 30 millones por el título que conquistó en el Mundial femenino de 2019 en Francia.

