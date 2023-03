El Silicon Valley Bank (SVB) Financial Group ya busca compradores para sus activos, luego de que el banco haya sido declarado en quiebra el pasado viernes 10 en lo que representó la mayor caída de una entidad financiera en Estados Unidos desde la crisis de 2008. La Reserva Federal lanzó préstamos millonarios para que otros bancos pudieran responder frente a la salida de depósito y evitar así un contagio mayor. El miércoles pasado la crisis se trasladó a Europa cuando el gigante Credit Suisse perdió el 25 por ciento del valor en tan solo una rueda, entidad que ahora será adquirida por UBS. PáginaI12 consultó a tres economistas para mensurar los posibles impactos de esta crisis sobre la economía argentina, los cuales coincidieron en asegurar que el impacto será acotado y responderá fundamentalmente a las consecuencias de la suba de la tasa de interés internacional.

El SVB era el decimosexto banco de Estados Unidos con activos por 200.000 millones de dólares a fines de 2022, prestaba mayormente a startups e invertía paradójicamente en tenencias muy conservadoras: los bonos del Tesoro norteamericano cuyos precios vienen cayendo progresivamente de la mano de la política de suba de tasa de la Reserva Federal que busca contener la inflación. La falta de regulación y la política restrictiva están detrás de este nuevo episodio de pánico financiero.

“El único aspecto que puede impactar macroeconómicamente es la suba de la tasa de interés norteamericana, algo que aparentemente no va a ocurrir y que sí ocurrió por el tema inflacionario”, sostuvo Alejandro Fiorito, profesor de la Universidad Nacional de Moreno. De acuerdo a su visión el problema de la inflación actualmente está prácticamente controlado en Estados Unidos.

En igual sintonía, Florencia Médici, también profesora de esa casa de estudios e investigadora en Conicet, indicó que “impactará negativamente en Argentina lo mismo que causó la crisis, es decir el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal” y detalló que “el ciclo económico de América Latina y de Argentina en particular depende mucho de lo que pasa con la tasa de interés internacional: cuando esta sube la región se queda sin financiamiento externo para poder crecer”. La Reserva Federal tiene programados aumentos futuros de la tasa, indica la investigadora, y está por verse si los decide moderar.

También Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, ponderó un “efecto positivo en el mediano plazo pues la inyección de liquidez realizada para rescatar a los bancos operará como amortiguador del efecto contractivo de la política de suba de tasas: más liquidez en el sistema servirá para empujar al alza la cotización de activos como las commodities en el resto de las bolsas del mundo”. "Si bien el efecto directo que se está viendo en el corto plazo es mayor volatilidad, incertidumbre y pánico que llevó a que el precio de todas las cotizaciones a nivel global y en particular la de los bonos de Argentina se desplomaran: en la última semana el riesgo país aumentó un 7 por ciento y lo mismo ocurrió con los dólares MEP y el CCL que subieron un 5 por ciento”, agregó Telechea.

Fiorito marca otros dos aspectos relevantes a tener en cuenta. En primer lugar, “lo que ocurrió en Estados Unidos está desvinculado con la situación del Credit Suisse en Europa, es decir que no hay una corrida generalizada” o un contagio a nivel global como se vio en 2008. En igual sentido apuntaba el análisis de algunos economistas de Estados Unidos, como Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Por otro lado, advierte que “hay poco vínculo entre los bancos latinoamericanos y aquellos en el epicentro de la crisis, sí hay relación de Brasil y Chile con Estados Unidos, pero no es el caso de Argentina, entonces no cabe esperar una gran repercusión local”.

Como en toda crisis el descelance aún está por verse y es difícil augurar, pero las miradas apuntan a la política de tasas de la Reserva Federal, ¿suspenderá las subas programadas? ¿o alcanzará la emisión monetaria para compensar los efectivos negativos inferidos gasta el momento?. Argentina y sus pares latinoamericanos necesitan dólares para crecer y si continúan subiendo las tasas ese escenario se torna cada vez más delicado.