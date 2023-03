Rafael Di Zeo, líder histórico de la barra brava de Boca Juniors y quien condujo la hinchada Xeneize durante más de 30 años, brindó una entrevista en la que habló de cómo fue (y es) su relación con algunos referentes del club. Se refirió específicamente a su paso por la cárcel, a donde cayó, según contó, por no nombrar al expresidente de la nación, Mauricio Macri, en una investigación por supuestos beneficios a la barra.

Según reveló Di Zeo, en una entrevista con el periodista Pablo Carrozza, la policía lo detuvo en su casa hace más de veinte años y lo amenazaron con enviarlo a la cárcel de Devoto si no entregaba información sobre Macri. "Me dijeron que, si no entregaba al de saco y corbata, iba a Devoto", afirmó, sobre su causa por asociación ilícita que llevaba adelante el juez Mariano Bergés.

"Estábamos presos mi hermano (Fernando) y yo. Nos pidieron que le entregáramos al de saco y corbata, que era, según ellos, el que beneficiaba a la hinchada con cosas. El de saco y corbata, con el tiempo, fue jefe de Gobierno y Presidente de la Nación. Nos dijeron: 'si lo nombrás te vas a tu casa, y si no el destino sería Devoto'. Y estuvimos 90 días en Devoto, lo que quiere decir que no lo nombramos”, recordó Di Zeo.

El exlíder de la barra brava de Boca Juniors no explicó el porqué de su silencio, pero sí se mostró un tanto “decepcionado” porque, desde entonces, no volvió a tener trato con el expresidente. “Después de eso, la persona siguió su carrera. Y esa persona nunca se acordó, nunca lo valoró. O no sé si lo supo. Mientras él fue presidente de Boca yo traté de ayudar a Boca desde mi lugar. Yo sé bien las cosas que hice y las que no hice, y ellos también saben".

Consultado respecto a su vínculo actual con el club de La Ribera, Di Zeo aseguró que no recibe dinero de Boca Juniors desde hace 12 años y que la barra brava no tiene más poder en la institución.

Rafa condujo la hinchada Xeneize durante más de 30 años y hoy, pese a tener prohibido el ingreso a la Bombonera (según él, ya deberían levantarle el derecho de admisión), sigue siendo uno de los capos máximos de La Doce junto a su ladero, Mauro Martín. "Hasta que no cambien las autoridades de Boca, no voy a pedir permiso para entrar", declaró.

Otros vínculos con el poder

La posición de poder de Di Zeo era tal, que él mismo se ufanaba de mostrar sus vínculos con personalidades de distintas esferas.

Tal es así que, en 2012, mientras participaba de una entrevista para la televisión española, recibió una llamada a su celular y le hizo saber al periodista que lo llamaba Carlos Stornelli.

La voz en off informó al televidente que el llamado es del “director de Seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de Seguridad” (de la provincia de Buenos Aires).

En ese momento, sorprendido al aire, el periodista de Canal+ cuenta que “Di Zeo me muestra la pantalla complacido, como demostrando su influencia o su nivel de contactos”. Y agrega: “A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo”.

Stornelli fue parte de la comisión directiva de Boca en los años del macrismo y en un momento dado, a la par de su rol como fiscal, combinó ese cargo con el de responsable político de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires. El amor a Boca lo acercó a Di Zeo, y el jefe de la 12 no ocultaba esa relación.