La interna de la alianza opositora JxC sigue a los chispazos. Esta vez, saltaron los radicales. El lanzamiento de la candidatura de Gerardo Morales dejó heridas abiertas. Facundo Manes, precandidato a presidente del mismo espacio, salió con los tapones de punta a criticarlo aunque sin pronunciar su nombre de manera directa. "Veo a la dirigencia desconectada, hablando de internas, con lanzamientos costosos que nadie explica de dónde sale el dinero", dijo, muy a tono con las críticas que el gobernador jujeño recibió desde distintos ámbitos de la oposición de su provincia. Morales puso toda la artillería en su lanzamiento del teatro Gran Rex en la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada; estuvo acompañado por una importante campaña audiovisual en medios de comunicación y redes sociales y la interna más íntima no se lo perdona.



“Ya Cambiemos ganó una elección y fue una frustración. No podemos no tener autocrítica. Si no hacemos eso, se puede ganar, pero vamos a fracasar en el intento de transformar la Argentina”, dijo durante una entrevista. Y agregó: “Estamos dispuestos a exponernos a los votantes en estos meses críticos, porque antes no había escucha. En diciembre y en enero muchos gastaron millonadas en campaña y nadie los escuchó”.



Manes aprovechó el contexto para lanzar criticas al resto de sus aliados. "Veo más una discusión de candidaturas y de estrategia electoral que dé una idea de país. Si pregunto qué idea de país quiere cada espacio político, no lo tenemos claro. Lo que queda es ganarle al otro y en esta dinámica podemos seguir en una decadencia insoportable”, incluyendo también la interna del Frente de Todos.

En lógica de alineamientos internos el neurocirujano viene amenazando con un salto que no termina de pegar. Desde hace meses dice que quiere ser candidato a presidente por la UCR porque no quiere que el partido centenario vuelva a ser cola de león de JxC pero no termina de lanzarse. Más bien, mientras Morales se muestra cada vez más cerca de Horacio Rodríguez Larreta, Manes salió a hacerse fotografías con Patricia Bullrich, quien tampoco está dispuesta a ir segunda de nadie. En el partido le bajan el tono a sus críticas, y en las últimas horas le recordaron que él no estuvo en el lanzamiento de Morales, pero se quedó sin su hermano: Gastón Manes preside la Convención Nacional del Partido, estuvo en el Rex y aplaudió.