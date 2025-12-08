Omitir para ir al contenido principal
Tras el millonario robo

Trabajadores del Louvre llamaron a un paro en rechazo al deterioro del museo

Será el lunes 15 de diciembre y podría extenderse por más días. Los empleados denuncian “falta de recursos” y malas condiciones laborales.

El Louvre en el ojo de la tormenta

El País

Milei y María Corina Machado

Mientras Trump redobla la presión militar contra Venezuela

Milei viaja a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

En el camino del Sr. Presidente, de Asturias

Por Mempo Giardinelli

El Fondo Monetario y el panorama de las reservas

Destruir lo viejo, sin construir nada nuevo y mejor

Por Eduardo Aliverti

El gobierno no aplica la ley de Financiamiento Universitario

Los docentes de la UTN no iniciarán las clases en 2026

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025

El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones

Más empresas con deudas y a media máquina

Por Bernarda Tinetti
Wall Street

Capital global concentrado y cambios en el trabajo

El sistema en la era del algoritmo

Por Mara Pedrazzoli

Los cheques rechazados crecieron 40%

Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago

Sociedad

Cinco heridos

Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia

Feriado en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de diciembre

Frank Gehry

El arquitecto de la perfecta ruina postmoderna

Por Rodrigo Iglesias Martin

Deportes

El equipo de Cañuelas ganó el 132° Abierto Argentino de polo

La Natividad La Dolfina se consagró campeón en Palermo

Es el 35° piloto que se consagra en la historia de la categoría

Lando Norris, nuevo campeón de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES la plata autódromo roberto josé mouras la plata agustin canapino turismo carretera

Entre los mejores de la historia

Turismo Carretera: Agustín Canapino es pentacampeón

Por Jorge Dominico
Santos' forward #10 Neymar celebrates at the end of the Brasileirao Serie A football match between Santos and Cruzeiro at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on December 7, 2025. (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

Se jugó la última fecha del campeonato

Brasileirao: se salvó el Santos y no hubo milagro para Martín Palermo