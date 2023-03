La última de las tres fechas del Lollapalooza Argentina 2023 tuvo un cierre histórico de la mano del DJ estadounidense Skrillex, que además de brindar un show para el recuerdo, sorprendió al invitar al escenario a una de las estrellas argentinas más importantes del momento, Bizarrap.

En el escenario del oriundo de Los Ángeles, California, sonaron sus grandes éxitos, pero también otros de su reciente álbum Quest for Fire, con temas como “Leave me Like This”, “RATATA” y “Butterflies”.

El pronóstico del tiempo para este domingo indicaba la posibilidad de tormentas eléctricas y amenazaba el cierre del megafestival que se desarrolló desde el viernes en el Hipódromo de San Isidro. Sin embargo, más allá de relámpagos lejanos que estuvieron a tono con la emoción del momento, los últimos minutos del show transcurrieron sin problemas.

Bizarrap cumplió su sueño y se subió al escenario con Skrillex

A 15 minutos de finalizar su set, el escenario quedó prácticamente a oscuras, iluminado solo por una llama de fuego. Cuando volvieron las luces no era Skrillex el que estaba detrás de las bandejas, sino Bizarrap.



Con una sorpresiva participación, el productor nacido en Ramos Mejía, vestido con la camiseta argentina violeta de Lionel Messi provocó el furor entre los miles de espectadores. Skrillex, por su parte, regresó al escenario con una bandera celeste y blanca.

“Gracias por estar acá y por invitarme, sos el mayor ídolo de toda mi vida”, le dijo Bizarrap, emocionado. "Es increíble para mi estar acá con vos", agregó. Después, se viralizó una foto de ambos artistas abrazados después de su presentación.

Apenas dos días antes, ambos productores ya habían compartido escenario en el Complejo C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita, donde el DJ estadounidense brindó un show personal y, además del creador de los hits con Quevedo, Villano Antillano, Snow Tha Product y Shakira, invitó al británico Fred Again y a la argentina Anita B. Queen.

Cómo fue el homenaje a Mercedes Sosa

“¿Qué onda, guachos?”, lanzó el músico y productor de 35 años oriundo de Los Ángeles, California al subirse al escenario. Pero además del coloquialismo local, el DJ norteamericano ya anticipaba sus guiños a la cultura y símbolos del país con su apertura, donde sonó “Gracias a la vida”, de Mercedes Sosa.

La canción entonada por la icónica cantora argentina y de autoría de Violeta Parra sonó durante unos segundos ante el silencio de los espectadores. Cuando la pista comenzó a trabarse y a verse intervenida, ese fue el detonante para que los seguidores del estadounidense comenzaran a gritar de emoción.

