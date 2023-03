El autor del hit del Mundial Qatar 2022, “Muchachos”, finalmente podrá ver a Lionel Messi y al resto de la Scaloneta en el amistoso que este jueves disputarán la Selección Argentina y Panamá. Tras mostrarse angustiado por no haber conseguido entradas para el partido, recibió una de regalo por parte del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet”, escribió Fernando Romero en su cuenta de Twitter. Allí, contó que el titular del organismo regulador del fútbol argentino lo contactó para hacerlo “parte de la fiesta” que habrá en el Estadio Monumental este jueves 23 de marzo.

“Eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero”, publicó en sus redes sociales.

El creador de “Muchachos” no había logrado comprar la entrada por Deportick

Al igual que otros 1,4 millones de argentinos, Romero no logró comprar la entrada para Argentina vs Panamá por la plataforma Deportick. "Hice la fila con mi celular y compu. Mi esposa, mi papá y hermano lo mismo, pero ninguno pudimos conseguir. No pude conseguir ningún tipo de entrada", contó.

“Para mi es un sueño” ver a la Selección campeona del mundo, había expresado en aquel entonces el joven. "No soy de manguear, nunca mangueé nada. Pero sí me gustaría tener un contacto, saber que ellos saben de mi existencia, que saben quién soy”, agregó.

Las más de 60 mil entradas se agotaron en 2 horas

El jueves pasado, a las 14 horas, se habilitó la fila virtual de los interesados en comprar las entradas para el partido. Sorprendió cuando el propio sistema fue otorgando los lugares en esa fila y las posiciones llegaban a un millón y medio de personas.

Se sabía que el 30 por ciento de la capacidad del Monumental estaba reservado para entradas de protocolo y que solo habían sido puestas en el sistema 63.361 localidades.

Pasadas las cuatro de la tarde, apenas dos horas después de abrirse la venta, la plataforma cerró su ventanilla virtual y anunció que se habían agotado las entradas disponibles.

Seguí leyendo: