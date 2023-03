El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia posteó este mediodía un video alusivo a los tres meses que se cumplen hoy de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, con una producción que imita un trailer cinematográfico, en alusión a la final con Francia, donde se "enfrentaron dos potencias en la batalla más épica jamás vista", relata con dramatismo, una voz en off.

El guion comienza con imágenes de Qatar: "En una tierra muy lejana", acaso como un guiño a Star Wars. Y enseguida alude a los protagonistas: "La joven promesa", por Kylian Mbappé, "versus The GOAT", por Lionel Messi. Donde "uno luchó por el sueño de millones" y el otro "por quedarse con el trono".

"Es la historia más impactante de todos los tiempos", sigue el relato como si se tratara del adelanto de una superproducción de Netflix. Y en ese ese guiño, anuncia: "De los creadores de Muchachos, dirigida por Scaloni, protagonizada por Lionel Messi", a modo de créditos sobreimpresos en las imágenes.

Y por supuesto, se menciona el elenco: "Con Emiliano Martínez, como "El Dibu"; Angel Di María, como "Fideo"; Rodrigo De Paul como "Mi motorcito" y un elenco estelar", sobre imágenes de las atajadas más importantes del arquero, del delantero y el mediocampista argentino.

Ganadora de cuatro Premios The Best, con récord mundial de espectadores (por los 5 millones de hinchas que salieron a celebrar en las calles) y claro, fue una final "no apta para cardíacos".

"A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continua", pero no es una película.

Cuándo juega Argentina con Panamá y Curazao

En dos horas se agotaron las entradas para el amistoso que la Selección disputará el próximo 23 de marzo ante Panamá en el Más Monumental. Más de un millón y medio de personas hicieron la fila virtual. Y la empresa que maneja el portal Deportick, se vendieron 63.361 tickets.



El 28 de marzo, será la segunda oportunidad para que los hinchas puedan ver a los campeones del mundo. Será frente a la selección de Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.



Las entradas se pondrán en venta en los próximos días.