La Semana de la Moda en Seúl, Corea del Sur, comenzó este miércoles y entre las distintas prendas que circulan por las pasarelas del país asiático hay una que resalta por su excentricidad en el mundo de la moda: la camiseta argentina de las tres estrellas. La casaca albiceleste aparece como protagonista en las distintas carteleras y afiches promocionales del evento.

Tras ganar su tercera Copa del Mundo en el Mundial Qatar 2022, Argentina se convirtió en furor a nivel internacional, no solo en el ámbito deportivo, sino también en otros como la moda.

En las imágenes y videos promocionales del megaevento en Corea del Sur, sin embargo, la versión de la camiseta argentina es especial: con un guiño retro, están los clásicos bastones celestes y blancos pero las tres estrellas están en fila, son más grandes, y no están el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni el parche FIFA de campeones del mundo.





¿Dónde comprar la camiseta argentina de las 3 estrellas?

La venta de la nueva casaca que lleva en su pecho la conmemoración de los mundiales Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022 está disponible desde el pasado 26 de diciembre, pocos días después de la consagración.

El producto se vende únicamente en la plataforma web oficial de Adidas y en sus tiendas físicas de todo el país a $22.000. Sin embargo, a casi tres meses de la obtención del título en Medio Oriente, la camiseta de las 3 estrellas continúa agotada en ambos lugares.



Según comentaron desde la empresas, la fábrica que la produce tiene "la capacidad instalada a tope y hay mucha demanda". Las camisetas se producen íntegramente en el país y la planta –RA Intertrading, una de las textiles más grandes del país, ubicada en Lugano– tiene una capacidad limitada, informaron desde Adidas.

La realidad en el territorio indica que, hoy, no se consigue la celeste y blanca casi en ningún lado. En el mismo Adidas Store, el producto Camiseta Titular Argentina tres estrellas 2022 figura como "agotado". En los comercios de venta al público, la situación no es muy distinta. Una recorrida de Página|12 por diferentes cadenas que venden ropa deportiva arrojó el mismo dato: "hace rato no vienen", "cada tanto aparece algún pantalón y no de muchos talles, o la violeta alternativa", son algunas de las frases de los vendedores

La situación derivó en niveles récord de producción de camisetas no oficiales, muchas de las cuales ingresan ilegalmente por pasos fronterizos o desde China. Operaciones que el Gobierno viene siguiendo, confiscando y denunciando.

