El próximo martes 22 de noviembre, la Argentina estrenará una nueva camiseta en el Mundial Qatar 2022. Desde la última vez que la Selección levantó la Copa del Mundo, no solo cambiaron los jugadores cada cuatro años, sino también los uniformes que usaron. Estas son las 10 camisetas desde México 86 a la fecha y sus respectivos cambios.

México 1986



En el Mundial de 1986, el sponsor de la selección argentina fue Le Coq, que había hecho las camisetas de la Copa del Mundo previa. El ícónico uniforme tenía los característicos bastones blancos y celestes, cuello redondo y números negros con borde.

Pero la suplente –azul– también fue protagonista y tuvo una historia particular: 48 horas antes de los cuartos de final contra Inglaterra, la FIFA había ordenado a Argentina usar la camiseta alternativa, pero la disponible no convencía a Carlos Bilardo porque eran de invierno, por lo que el entrenador argentino pidió que mandaran a hacer unas ese mismo día para que los jugadores no sufrieran el calor del verano azteca. Fue con la que Diego Maradona hizo el Gol del Siglo y la Selección pasó a semifinales.

México 86 (Twitter: @LaCasacaBlog)





Italia 1990

Cuatro años después, la albiceleste volvió a vestir el logo de Adidas en el pecho. En aquella edición, donde Argentina obtuvo el subcampeonato, el diseño de la camiseta presentó un cuello blanco escote en V, con dos finas líneas celestes. Los bastones fueron más angostos y las mangas blancas tenían las características tres líneas de la marca alemana.

Italia 1990 (Foto: Getty Images)





Estados Unidos 1994

En Estados Unidos 94, la indumentaria argentina sufrió cambios notables, con un celeste más intenso y la aparición del número de cada jugador en el pecho. En la Copa disputada allí también volvió el cuello chomba. Esa fue la última camiseta argentina que vistió Maradona, tras el doping positivo que le “cortó las piernas”.

EE.UU. 1994 (Foto: Getty Images)





Francia 1998

La camiseta volvió a un diseño más clásico. También sponsoreada por Adidas, que había cambiado a su actual logo de las tres líneas. El cuello fue negro y el número frontal pasó a ser tridimensional. Y debajo del escudo de AFA quedó el nombre del torneo que se disputaba.

Francia 1998 (Foto: AFA)





Corea-Japón 2002

Tras un fugaz período donde las camisetas argentinas las hizo Reebok, la AFA volvió a firmar con Adidas en la previa de Corea-Japon 2002. La marca alemana se quedaría hasta la actualidad sin interrupciones. Allí volvieron las tres tiras negras en las mangas, que salían desde un cuello celeste escote en V. Además, los clásicos bastones blancos y celestes fueron más anchos.

Corea-Japón 2002





Alemania 2006

Con un celeste más tenue, la Argentina llegó a Alemania 2006 con el número en el pecho corrido hacia el costado. El diseño fue más moderno, con curvaturas en el frente, además de las líneas rectas albicelestes. En la primera camiseta de la Selección que vistió Lionel Messi –con la 19–, las tres tiras de las mangas se mantuvieron pero los números dorsales estaban diseñados también con cuatro líneas negras curvas y continuas.

Alemania 2006. (Foto: AFA)





Sudáfrica 2010

El celeste volvió a ser intenso en la Copa del Mundo que llevó a Maradona como DT y a Messi como figura. Sin el número del frente por primera vez desde 1994. Las tres tiras se mantuvieron en las mangas, pero blancas, sobre un fondo celeste. El cuello redondo volvió a ser blanco.

Sudáfrica 2010 (Foto: Télam)





Brasil 2014

El Mundial donde Argentina volvió a llegar a la final del mundo exhibió a una albiceleste con bastones más finos y muchos otros cambios. Las tiras de las mangas volvieron al color negro, que fueron del mismo color que el cuello escote en V. Además, se transformó el logo de AFA a un diseño más moderno, volvió el número en el centro del pecho y las franjas celestes pasaban de un tono más intenso en la parte superior a uno más tenue en la inferior.

Brasil 2014 (Foto: AFA)





Rusia 2018

La última camiseta que vistió Argentina en Mundiales hasta ahora fue en Rusia 2018. En esa edición, el cuello volvió a la forma en V, pero de color blanco. Mientras que las tres tiras negras siguieron, pero más cortas, sin llegar al final de la manga y los bastones albicelestes fueron se ensancharon.

Rusia 2018 (Foto: AFA)





Qatar 2022

En Qatar 2022, que comenzará este domingo 20 de noviembre, la camiseta argentina no sufrirá demasiadas modificaciones. Las mangas serán blancas con las tradicionales tiras negras, el borde de ellas también será del mismo color. El cuello volverá a su forma circular negra, pero más fino que en ocasiones previas. La novedad estará en la parte trasera, donde las franjas albicelestes tendrán un ancho irregular.

Qatar 2022 (Foto: AFA)





