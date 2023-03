El fiscal Carlos Rívolo solicitó ante la jueza federal María Eugenia Cappuchetti que restrinja las comunicaciones de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de que lograra comunicarse y dar una entrevista al canal C5N la semana pasada.

" Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió", aseguró Montiel sobre el intento de homicidio, del cual dijo no arrepentirse.



Según informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), Sabag Montiel está alojado en el sector de Área de Observación Continua (AOC), en la celda N° 01 dependiente del Servicio Psiquiátrico para Varones de Ezeiza. Allí cuenta con derecho a hacer llamados desde un teléfono fijo, pero el SPF no informó que tuviera un celular.

La información de SPF fue enviada a la jueza Capuchetti tras la entrevista que el acusado dio a C5N y luego de que escribiera una serie de cartas en las que fijó un celular desde el cual habría dado la entrevista televisiva.

Frente a esta situación, el fiscal Rívolo reclamó que los llamados sólo estén restringidos a su abogado y familiares. "Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa y con el exclusivo fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al Tribunal que se disponga restringir las comunicaciones que reciba el detenido", exigió.

Sabag Montiel, preso desde el primero de septiembre pasado, hace meses que ya no quiere recibir la visita de su abogado y, en los últimos días, supuestamente desde un dispositivo celular, dio una entrevista al canal C5N.

El principal acusado intentó instalar que él actuó sólo y dijo que no se arrepentía de lo que había hecho ese día, cuando le apuntó y gatillo un arma cerca de la cabeza de la vicepresidenta.

"Entenderás que mi situación es muy comprometida. Yo estuve buscando los medios de forma despavorida. Yo lo hice por motus propio. Están inventando una historia. Actué solo", sostuvo en la entrevista al canal de noticias. Ante la consulta de si intentó asesinar a la vicepresidenta, el acusado confirmó: "Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después, me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy".

A pesar de que el fiscal busca limitar las declaraciones del acusado, la entrevista ofrecida a C5N fortalece la hipótesis que sostiene la jueza María Eugenia Capuchetti, en la que se responsabiliza a Sabag Montiel y su grupo cercano (Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo) por el intento de magnicidio sin ampliar la investigación a los líderes del grupo Revolución Federal, con otra investigación abierta respecto de su financiamiento, ni sobre la denuncia que pesa sobre el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, a quien se escuchó hablar de un posible crimen horas antes del atentado.