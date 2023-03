"Creemos que el Estado tiene que estar para reparar las injusticias y generar igualdad, que ustedes tienen que partir del mismo lugar, después sí, esforzarse, pero no puede ser que esté tan mal distribuido y que haya desventajas". Con esas palabras, el gobernador Axel Kicillof, encabezó la inauguración de un nuevo Hospital de Diagnóstico Inmediato en Lomas de Zamora. El gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el diputado nacional Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Tambien estuvieron el legislador Federico Otermín y la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar.



El nuevo Hospital de Diagnóstico Inmediato fue construído con un financiamiento en conjunto entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipal. El centro asistencial atenderá a más de mil pacientes por día y brindará diagnósticos y resultados en el instante sumados a la indicación del tratamiento correspondiente para un adecuado proceso de recuperación. El "nuevo Aráoz Alfaro" contará con laboratorio, quirófano y podrá realizar ecografías.

Tendrá tomógrafo, sala de rayos y un shock room constante, brindando atención durante 24 horas. A su vez, tendrá en su haber un resonador de alta gama, convirtiéndose en el primero municipal de la zona y respondiendo a la enorme demanda generada. Por último, habrá un sector de internación que incluye 8 camas de observación de clínica médica, 6 camas de pediatría y 3 de shock room para urgencias.

"La provincia pone su grano de arena, con un plan a 6 años que tiene su capítulo de salud, con 132 nuevos centros de atención primaria en funcionamiento para la prevención, el cuidado y la atención preventiva. No puede ser que te cuiden la salud de acuerdo al grosor de tu billetera" expresó Kicillof, quien apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal: "Dijo que no iba a construir hospitales para los bonaerense y que no hacía falta construir universidades; mientras ahora su espacio político vota en contra en el Congreso de la construcción de hospitales y universidades, cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de progresar, de crecer, de desarrollarse" dijo Kicillof.

También en Lomas de Zamora, la agenda del gobernador continuó con la entrega 295 notebooks a los estudiantes de las Escuelas de Educación Técnica N° 1, 5 y 7. En el marco del Conectar Igualdad Bonaerense, el gobernador aseguró que, en la actualidad se están distribuyendo cerca de 200.000 computadoras destinadas a los alumnos secundarios que cursan su último año. Como ya lo había mencionacionado en anteriores oportunidades, Kicillo advirtió que la acción no tiene que ver con una cuestión proselitista, como los opositores suelen machacarle, sino que está destinada a "reparar una situación de desigualdad". "Muchos de los que están acá no tienen computadora en la casa, menos todavía una personal, una de ustedes; porque es una desventaja no contar con una computadora" le dijo Kicillof a los alumnos presentes.

"Ustedes se podrán sacrificar y buscar el mérito con todo lo que tengan, pero si parten de muy atrás o lejos, a eso lo llamamos desigualdad e injusticia y eso que hace que algunos puedan llegar y otros no, no es sólo esfuerzo sino las condiciones iniciales" resaltó.