La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, en el marco del acuerdo de colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a bailarines/as de la zona de influencia de la convocatoria (provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero) a participar de las Preliminares del Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2023. Quienes se inscriban a esta convocatoria, organizada por primera vez en Rosario, podrán competir el 8 y 9 de abril en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080).

La iniciativa dirigida a bailarines estará comprendida por las categorías Tango de Pista y Tango de Escenario. Podrán inscribirse en la competencia, a través de un formulario web, parejas integradas por personas mayores de 18 años cumplidos a la fecha de inicio de la competencia local, que acrediten residencia dentro de las zonas mencionadas. Hay tiempo para anotarse hasta el 5 de abril.

Cada categoría oficial de los Campeonatos Preliminares Oficiales tendrá una pareja ganadora o campeona, la que automáticamente quedará clasificada para competir en el Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2023 desde las instancias semifinales y que representará a la Preliminar. A los fines de la acreditación, todos los inscriptos deberán concurrir en la fecha y el horario en que sean citados por la organización, siendo obligatoria la presentación del DNI. En ese momento se les entregará un número de orden y se les informará sobre fechas, lugares y horarios aproximados en los que se llevarán a cabo sus presentaciones en las diferentes instancias de la categoría correspondiente.

Las personas anotadas que no se presenten a la acreditación no podrán participar del campeonato. El retraso sólo será tenido en cuenta por razones de fuerza mayor debidamente justificadas con comprobantes. Una vez comenzada la competencia no podrán acreditarse. Para cada una de estas instancias, quienes deseen participar deberán tener en cuenta las disposiciones establecidas en el reglamento Para consultas, está a disposición un correo electrónico del Centro Cultural Casa del Tango [email protected]