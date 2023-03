El Movimiento de Participación Popular (MPP) oficializó la precandidatura presidencial del actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi. En la declaración del plenario, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Montevideo y dio fin al Congreso que inició meses atrás, el sector del Frente Amplio liderado por el expresidente José "Pepe" Mujica se comprometió a "construir la victoria de la esperanza con Yamandú Orsi" de cara a las elecciones generales de 2024.

"Nos duele lo que vemos"

"Hoy nos enfrentamos a un gran desafío que es sacar a este gobierno en las elecciones nacionales del 2024 porque nos duele lo que vemos", dijo Orsi en relación al Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, y agregó: "Solo hace falta caminar por las calles para ver a la gente rezagada". Para el intendente de Canelones, el actual gobierno nacional hace que "la gurisada se siga yendo y la pobreza e infancia sean parte de la misma realidad".

Orsi explicó que decidió unirse al MPP porque en ese lugar "los veteranos me enseñaron que lo importante es tener visión estratégica, la importancia del sector productivo, de la ruralidad y de cada parte del país" y "aprendí que cuando nos comprometemos con una causa lo hacemos hasta el hueso". El político dijo que militando en el partido también aprendió "el sentido de la amplitud, de cómo debíamos crecer y no recibir con la piedra en la mano a alguien que se te arrima".

"Cada uno de nosotros va a tener un rol, y vamos a estar donde el Frente Amplio diga. Va a llegar si estamos todos juntos, porque en el frente somos eso. Los referentes no somos nada sin el pueblo, porque si no vamos todos juntos, fracasamos", expresó Orsi, quien agregó: "A eso llegaremos con más 'frente', con más 'amplio', Eso implica fortalecer la fuerza política y ampliarla, hay que tener clara la diversidad en la unidad".

Los mensajes de Pepe y Lucía

En el mismo acto de lanzamiento de Orsi, la exsenadora y exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, elogió la figura del intendente de Canelones y reconoció que podría haber sido un buen candidato en las elecciones anteriores. Topolansky lo definió como un "militante muy valioso" que tiene una buena conexión con la gente.

Por su parte, Pepe Mujica llamó a "luchar para que este compañero sea presidente, pero si no le toca le pondremos el hombro a lo que la sociedad y el pueblo frenteamplista decida". El expresidente uruguayo dijo que "no hay que confundir nuestra voluntad con lo que desea nuestra gente, porque la historia no la definen los caciques sino el tamaño de la fila india, ninguna causa sin gente atrás se concretará".

"No tengo ganas de morirme, pero puedo hacerlo en cualquier momento porque hay una barra que queda atrás para bancar", sostuvo Mujica, quien resaltó entre las prioridades de un potencial gobierno del Frente Amplio: "Tenemos que jugarnos en el interior, porque si no lo industrializamos este país no crecerá".

Mujica ya manifestó su apoyo a Orsi en varias ocasiones. En una entrevista con el diario El Observador en noviembre de 2022, el histórico dirigente del MPP había declarado: "Yo creo que Orsi va más allá del MPP, lleva muchos años en la intendencia de Canelones y tiene su propia personalidad. El MPP lo va a apoyar, pero Orsi está más allá del MPP. Es más abierto, tiene menos ladrillo".

Finalmente el expresidente de la central sindical única de Uruguay (PIT-CNT), Fernando Pereira, dijo que "la única esperanza del Uruguay es el Frente Amplio". El actual presidente del principal partido opositor se refirió a las elecciones de 2024 y aseguró que los militantes apoyarán a quien gane las primarias "en fila india".

"La derecha cree que vamos a tener grandes líos con las candidaturas, pero vamos en camino a que en la segunda parte del año todo el Frente Amplio salga a presentar el programa y en diciembre se elegirá el candidato y atrás del que gane, en fila india, todo el Frente Amplio, que no quepa duda", sentenció Pereira, quien agregó, dirigiéndose al gobierno de Lacalle Pou: "La esperanza en el Uruguay se llama Frente Amplio, por más que les moleste y busquen la descalificación".

En la última encuesta de la consultora Cifra, Orsi fue el más votado entre los potenciales candidatos a la presidencia de Uruguay. El actual intendente de Canelones acumuló un 20 por ciento de favoritismo, bastante lejos del segundo puesto: la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ambos con un nueve por ciento, según El Observador. De todas formas, la gran mayoría de la población (37 por ciento) respondió que aún no definió su voto.