El goleador de Tigre y el fútbol argentino, Mateo Retegui, podría debutar este jueves para la Selección de Italia cuando se enfrente con Inglaterra por la fase clasificatoria a la Eurocopa 2024. Al menos así lo dejo entrever el entrenador azzurri, Roberto Mancini, quien habló en la previa del encuentro y explicó las razones de la convocatoria del argentino de 23 años.

"A Retegui llamé porque nos faltan jugadores que marquen goles. Pensamos que dudaría, pero inmediatamente respondió que sí", contó en conferencia de prensa Mancini, conductor de Italia desde 2018 y quien viene de quedarse afuera del Mundial de Qatar 2022.

"Lo seguimos desde hace tiempo, es un chico joven, y es una esperanza para nosotros que puede ser importante", dijo el seleccionador italiano, campeón de la Eurocopa y con una marca de 37 triunfos, 13 empates y 7 derrotas en el cargo.

"No sé por qué pero no hay muchos jugadores italianos que marquen goles. Los problemas son serios. Ciro Immobile está fuera (Lazio, lesionado), y tal vez Giacomo Raspadori (Napoli, lesionado). Hay grandes interrogantes. Casi todos nuestros centrodelanteros han jugado muy poco en los últimos meses. No tenemos uno que sea titular, salvo Wilfried Gnonto, que jugó un poco más en Leeds y puede actuar en esa posición”, analizó Mancini sobre las variantes que maneja en ataque.

Y continuó: “Gianluca Scamacca (West Ham) también está lesionado, Andrea Belotti (Roma) juega poco. En la defensa y en el centro del campo hay soluciones. Es ahí en ataque que tenemos problemas, pero no porque no haya talento. Tienen que jugar y no juegan”.



Así las cosas, Retegui tiene buenas acciones para hacerse con el puesto de centrodelantero. Sus principales competidores en esta convocatoria son los mencionados Gnonto (habitual extremo, de 1,70 metro, con 4 goles en 19 partidos esta temporada en Leeds) y Scamacca (gigante de 1,95 metro, con 8 goles en 27 partidos en West Ham).



Por su parte, Retegui, de 1,86 metro y cuyo pase todavía pertenece a Boca, viene de ser goleador en la Liga Profesional pasada y ya comanda la tabla de festejos en la de este año. Entre ambas marcó la friolera de 25 tantos en 35 partidos. Una barbaridad.

La Selección italiana jugará el jueves ante Inglaterra en Nápoles y el próximo domingo ante Malta, como visitante, en los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2024.