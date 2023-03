El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañó esta tarde en el municipio de Ensenada el acto de normalización de la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, Gral. Paz y Punta Indio. Durante la jornada, los dirigentes sindicales expresaron de manera unánime la necesidad de continuidad del proyecto provincial.

Con la reunificación, más de 70 gremios estarán alineados bajo el triunvirato que oficiará de autoridad en regional que aglutina a más de 500 mil afiliados y que permanecía dividida hace 17 años. El encuentro en el que se presentó a Antonio Di Tomasso (UOM), Julio Castro (Obras Sanitarias), y Héctor Nieves (UPCN) como los secretarios generales al frente de la regional, tuvo un apoyo ecuánime a la reelección de Kicillof. “Acá tenés tus soldados”, expresaron los líderes sindicales.

En el camping de la Federación nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Ensenada, más de 5.000 trabajadoras y trabajadores se hicieron presentes para celebrar la unidad la de delegación. Desde que Abel Furlan, titular de la UOM y Secretario del Interior de la CGT Nacional, asumió en su cargo hace nueve meses, ya fueron normalizadas, incluyendo La Plata, 53 delegaciones regionales. De los principales valores que esgrimieron los dirigentes respecto a este logro, es que en ningún caso fue necesario el llamado a las urnas. Todo fue producto de acuerdos y negociaciones.

El caso de La Plata no fue la excepción. Tras cinco meses de discusiones y en búsqueda de un consenso que estuvo cerca de oficializarse en diciembre del año pasado, hoy se celebró la oficialización de la autoridad colegiada tripartita que, a su vez, cuenta con otros tres secretarios adjuntos, lo cual amplia la representatividad. Nahuel Chancel (Petroleros), Darío Micheletti (Televisión) y Pedro Broghini (Sanidad), que serán delegados regionales adjuntos. De esta forma, están al frente de la delegación seis de los principales sindicatos de la región.

El escenario, la previa, las palabras y los símbolos tuvieron el fiel reflejo de los actos del peronismo. Minuto a minuto se acercaba el momento de los discursos, bombos y platillos de UPCN, la UOM, SOSMA, SAT-SAID, Gastronómicos, Petroleros, SADOP, La Bancaria, UDOCBA, SUTEDYC, los trabajadores gráficos platenses, los canillitas, la UTA y los más de 70 asistentes, copaban el ambiente del auditorio. También eran más de 70 los congresales que secundaban la mesa principal sobre el escenario, cuyo centro estaba ocupado por el gobernador Kicillof.

“Unidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”, cantó el mandatario provincial que recordó que cuando recorrió la provincia en los años del gobierno de María Eugenia Vidal, en aquella campaña arriba del Clio, no había lugar donde no estuviera el movimiento obrero organizado pidiendo la unidad y aseguró que la unificación es producto de la “generosidad”. Destacó el rol de los trabajadores durante todo el gobierno cambiemistas y la resistencia ante las políticas neoliberales. En ese sentido, sostuvo: “La unidad del movimiento obrero argentino se forjó en la lucha, en la resistencia, en la conciencia y en la solidaridad, teniendo en claro cuál es su misión histórica”, y enfatizó: “Hoy se ha aplicado el primer criterio que le da fuerza al movimiento obrero: la unidad de los trabajadores y trabajadoras”.

Mesa amplia. Con los ministros provinciales de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el de Trabajo, Walter Correa, secundando a las seis autoridades que asumían, Kicillof rememoró los años vidalistas al frente de la cartera laboral y los acusó de “querer gobernar desde el obelisco” y con una “mesas que crearon para perseguir trabajadores”. “El movimiento obrero no se olvida”, remarcó. En el marco de la sentencia judicial que recae sobre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador recordó que “la proscripción de Perón se rompió en la calle con el movimiento obrero organizado”, y convocó a salir a militar la calle.

En el lugar también se hicieron presentes autoridades de la CGT Nacional, que al igual que los regionales expresaron su acompañamiento a la búsqueda de la reelección de Kicillof. Andrés Rodriguez, titular de UPCN Nación y a su vez Secretario Adjunto de la CGT, indicó que “la unidad es lo que va a sacar a la Argentina de este pozo”. Por su parte, Furlan aseveró: “Axel es un compañero nuestro, es quien mejor interpreta a los trabajadores en la provincia” y agregó que el movimiento obrero organizado va a militar para que vuelva a ser el próximo gobernador”.

El titular regional de Obras Sanitarias, Julio Castro, destacó el valor de la licitación del canal Magdalena. Pedro Borghini, de Sanidad, recordó a los trabajadores de la salud que perdieron la vida y aseguró que la derecha viene por los derechos de los trabajadores. Darío Micheletti, del sindicato de Televisión, sostuvo que en vísperas del 24 de marzo es una semana para “refrescar la memoria”. Héctor Nieves, de UPCN Provincia fue tajante: “no queremos que vuelvan los amarillos que solo vinieron a romper las pelotas”. Ante Roberto Baradel (SUTEBA) presente entre el público, Nieves valoró el rol de la educación y mencionó las casi 150 escuelas inauguradas en la gestión de Kicillof.

Marcha peronista de por medio, el cierre mostró una foto que para los dirigentes gremiales era “histórica”, por ser la primera vez que un gobernador asistió a una asunción de autoridades gremiales regionales. Horacio Otero, dirigente de la Secretaria del Interior de la CGT y ladero de Furlan en el proceso de organización de los 53 Congresos Normalizadores de las delegaciones, y objeto de distintos agradecimientos a lo largo de los discursos de la jornada, le contó a Buenos Aires/12 que “La Plata necesitaba tener, como capital provincial, una CGT fuerte, firme, representativa y única”. “Logramos que se discuta qué tipo de representación iban a darse y utilizando la frase del Papa Francisco ‘la unidad vence al conflicto’, alcanzamos el objetivo”, celebró.

Finalizado el acto, Nahuel Chancel, dirigente de Petroleros, al frente de su delegación regional con 36 años, indicó que “la juventud en su misma no es un valor, pero si entendemos que tenía que haber un recambio generacional, y es una gran responsabilidad”. La regional de Ensenada engloba a los trabajadores de la refinería que YPF tienen la localidad gobernada por Secco, quien también estuvo presente en el acto. “Tenemos la responsabilidad de defender los derechos de la empresa más grande del país, porque YPF es sinónimo de soberanía”, señaló, y afirmó que estarán dando la discusión sobre el crecimiento de la empresa con la bandera “Buenos Aires provincia petrolera”. “Estaremos dando la discusión que Buenos Aires, de una vez por todas, por el consumo y la producción, se parte de la discusión de la industria petrolífera en toda la Nación”, afirmó Chancel.

Carlos Bianco, Jefe de Asesores, también manifestó a este medio su alegría por el acto y la unificación alcanzada. “Paradójicamente, en nuestros mejores momentos del peronismo durante el gobierno de Néstor y Cristina estuvo dividida, pero hoy en uno de los momentos más complejos para el mundo, el país y la provincia, el movimiento obrero se unió y le da potencia a nuestro proyecto político”, destacó. “Hoy la unidad se gestó desde abajo”, indicó el funcionario que también mencionó los momentos de campaña hacia el 2019, cuando “la denominada superestructura del peronismo política estaba dividida, en las bases estaba unificada en una mesa sindical porque sabían que el impacto de las medidas neoliberales les iba a pegar a todos”.