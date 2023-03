“El aporte del sector de la cultura a la consolidación democrática es inmenso”. Con estas palabras el secretario de Cultura de Salta, Diego Ashur Mas, participó del lanzamiento del ciclo anual Cultura en Democracia, que se propone atravesar el año calendario con diferentes actividades en distintos puntos de la provincia, vinculadas al quehacer de la cultura provincial generando intercambio y debate.

“La cultura siempre estuvo ahí, cumpliendo un rol fundamental al ayudar a realizar una trama social tolerante, diversa y respetuosa. Creemos que sin ese aporte de la cultura, no hubiesen sido posible estos 40 años de democracia”, sostuvo el secretario de Cultura, parándose en una de las metáforas que atravesarán el ciclo: la trama. A partir de esta metáfora, en cada episodio del ciclo, se confeccionará un telar que luego se irá uniendo para representar el gran entretejido democrático, que en estos 40 años se intenta día a día reconstruir.

Nueve episodios

“La idea de organizar el ciclo surge en 2022, pensando que se nos venía el aniversario (de 40 años) ininterrumpidos de democracia y trajo cierta noción de que no podíamos hacer solamente un evento o una fecha puntual, sino que teníamos que armar una propuesta que corriera todo el año y que fuera lo más abarcativa posible en cuanto a diversidad de opiniones, expresiones y problemáticas”, resaltó Ashur en cuanto a la génesis de la idea.

Si bien inicialmente se pensó en algunos lenguajes artísticos particulares, el funcionario advirtió que comenzó a tomar fuerza el camino de pensar conceptos más amplios y abarcativos. Dichos tópicos “surgieron en charlas con los equipos de trabajo, pensando temáticas, discutiendo y, sobre todo retomando la agenda de lo que ya sucede en el año calendario. Por ejemplo, en marzo era importante poner en agenda temas vinculados a mujeres y diversidades, y creímos que era importante no instalar otro tema sino nosotros sumarnos. Con el mismo criterio es (el tema) juventudes y democracia en septiembre, que es un mes en que se instala la temática. En el caso de ambiente o de mundo digital, la elección temporal tiene que ver ya con otro tipo de reflexiones, ya vinculadas a cuales son los nuevos tópicos o temas que interpelan al sistema democrático”.

El ciclo se propone una llegada territorial amplia, donde el federalismo este presente y sea un eje rector de la propuesta, al tiempo que intenta llegar a espacios culturales que no solo sean los institucionales, “Desde un principio pensamos que las sedes no podían desarrollarse solo sobre espacios de la Secretaría de Cultura, que eso iba a ser limitar la convocatoria y la participación”, comentó Ashur y agregó: “Entonces la idea es tratar de llegar a todos los ámbitos posibles, también pensando en que de esos nueves episodios, tres sucedieran en la ciudad de Salta y el resto en otras localidades de la provincia, que permitan llevar estos debates y estas discusiones a otros ámbitos. Esto lo hacemos pensado en la visión que tenemos de que la provincia de Salta son sus 60 municipios y que uno de los desafíos de la democracia es cómo generamos distribución territorial, y no generar al interior de la provincia lo mismo que sucede a nivel nacional”.

Trabajo Conjunto

Si bien la propuesta tiene su inicio en la Secretaría de Cultura, el trabajo conjunto con otras áreas de gobierno fue tornándose fundamental y necesario a la hora de compartir experiencias, pensar propuestas y articular entre las diversas experiencias y caminos recorridos.

Es así que el primer encuentro tendrá lugar en la Usina Cultural el lunes 27 y el martes 28 de marzo y se denomina “Entretejiendo lazos: mujeres y diversidades protagonistas en los 40 años de democracia". Este evento cuenta con la fundamental participación y acompañamiento de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Itatí Carrique. “agradecemos a la Secretaría de Cultura por habernos invitado a ser parte de esta agenda de actividades que conmemorará los 40 años de democracia en Argentina; qué importante es hablar de las mujeres y diversidades en ese camino y al día de hoy, ya que los derechos conquistados pudieron ser alcanzados porque estamos en democracia”.

Como parte integrante de este entramado, el miércoles 29, también en la Usina Cultural, el ciclo tendrá su consecución con el evento “Nosotras Movemos el Mundo”. En este sentido, Carrique invitó a todos y todas al encuentro “que se llevará adelante en Salta con una gran variedad de propuestas, con el fin de que las mujeres y LGBTIQ+ se asuman como protagonistas en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

También formó parte de este entramado inicial, la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, quien señaló: “vamos a dar debates, vamos a hablar de discursos de odios, temáticas de derechos humanos, memoria, nerdad y justicia. Creo importante dar el debate con los jóvenes, transmitir y trasladar lo que sucedió en Argentina en un momento muy doloroso para nuestro país, cómo hemos transitado a lo largo de los años adquiriendo más derechos, reforzando la democracia. 40 años ininterrumpidos son para celebrar, dar debate y sostenerlo, levantar las banderas con el compromiso de toda la sociedad”.

Debates abiertos

El encuentro genera una gran expectativa vinculada a la diversidad de opiniones, territorios, edades y trayectorias que se irán recogiendo, al mismo tiempo de interactuar constantemente con los procesos culturales, “La expectativa es abrir un espacio de charla, debate y discusión, con las legitimas diferencias que nos caracterizan a las personas de cualquier sociedad. Que podamos hacer una reflexión sobre estos 40 años pero también pensar a dónde queremos que vaya la democracia, cuáles son los nuevos desafíos, cuáles los nuevos problemas que enfrenta, los conflictos que tenemos, las polarizaciones, las tecnologías de la información y por supuesto, esperamos sobre todo charlar con la gente más joven y la más vieja, hacer un diálogo intergeneracional”.

En este punto el secretario de Cultura puso énfasis en que casi las dos terceras partes son menores de 40 años “o sea que no han vivido el proceso militar, el golpe del 76 al 83, con lo cual es necesaria una polea de transmisión entre las generaciones más grandes y las generaciones más nuevas", para "no repetir ciertas soluciones facilistas que tanto abundan hoy en día, sin tener en cuenta que ya pasamos por ahí: ya pasamos por la suma del poder en una sola persona, ya pasamos por la idea de que con rigor se solucionan todos los problemas, ya pasamos por la idea de que la discusión y el debate son enemigos de la eficiencia, de cumplir los objetivos. Todos esos eslogans que lamentablemente vuelven a aparecer cada tanto, solo se le puede dar el debate y la discusión a través del dialogo intergeneracional. Eso esperamos del ciclo, que se logre que voces con distintas experiencias se encuentren en un espacio común y puedan intercambiar opiniones”.

El primer encuentro de Cultura en Democracia contará con una historización vinculada a las mujeres y las diversidades en forma de linea de tiempo, realizada por la Secretaría de Cultura en conjunto con la Secretaría de género, la Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. También habrán artistas visuales de diferentes latitudes de la provincia, que sumarán sus obras a la línea de tiempo de manera conceptual. A ello se agregarán testimonios de mujeres y diversidades en primera persona, que puedan entablar un diálogo con los jóvenes y dar cuenta de las conquistas alcanzadas en estos 40 años ininterrumpidos de democracia.

La cita será los días 27 y 28 de marzo en la Usina Cultural, y estará apuntada principalmente a escuelas secundarias, las cuales ya fueron invitadas a través de los canales oficiales, pero que pueden seguir sumándose hasta hoy martes 21, a través de estas vías: [email protected] o al 0387-4318182 de 8 a 19 horas.