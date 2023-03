Lionel Scaloni dio su primera conferencia de prensa como técnico campeón del mundo en la Argentina. Y en el complejo de la AFA de Ezeiza abordó varios temas de interés, a dos días del amistoso ante un combinado de la liga de Panamá que celebrará la histórica consagración en Qatar.

"Me gusta que se vea que la Selección Argentina es de todos, que vengan con esta alegría y con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son uno más de ellos, la Selección es de todos", dijo Scaloni, quien agregó sobre el reencuentro con el plantel: "Les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título; son días de festejos, pero esto sigue. Ahora va a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor, porque será todo más difícil", expresó el entrenador.

Scaloni también dejó en claro que "el mensaje fue que empieza un nuevo proceso y, errados o no, tomaremos la mejor decisión posible. Los campeones del mundo no corren con ventaja, para nada; hay chicos que están creciendo, jugando en buen nivel, depende de lo que pase en la cancha", indicó.

En otro tramo del encuentro con la prensa, Scaloni dijo: "La Copa del Mundo para mí ya pasó; aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta, que es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue". Luego puntualizó: "Se puede ganar o perder, pero hay que demostrarle a la gente y a los rivales que somos un equipo muy duro de batir".

"Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas", señaló Scaloni respecto de la ausencia por lesión del juvenil del Manchester United. Y también lamentó la de Alejandro Gómez: "'Papu' merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos", indicó el técnico argentino, quien aseguró que se afrontará el amistoso del jueves con la mayor responsabilidad posible.

"El partido se encara de la misma manera que encaramos todos. La camiseta argentina no permite que no des el máximo. El festejo y todo eso está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo", respondió Scaloni. Y preguntado sobre la continuidad de Lionel Messi y las chances de que pueda llegar a la Copa del Mundo de 2026, manifestó: "Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario, seguiremos. El está feliz en la Selección y es muy bueno eso. Cuando él cambie de postura, yo intentaré convencerlo".

El técnico bajó los decibeles sobre la polémica que abrió Rodrigo De Paul respecto de que la Selección campeona del mundo en Qatar era la mejor de la historia del fútbol argentino: "Lo de De Paul fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrados a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres", expresó Scaloni, que también hizo referencia al reciente premio The Best que ganó en París como el mejor entrenador de 2022: "Cuando ganás un Mundial se magnifica todo; pero no me puedo poner a la altura de (Carlo) Ancelotti y (Pep) Guardiola. Me enorgullece el premio, pero ellos son palabras mayores".



"Hay gente que la calle me llaman Scaloneta, en lugar de Lionel. Y no está bueno, pero si a la gente le gusta, no puedo decir nada", fue la última respuesta del entrenador santafesino. La conferencia tuvo un final infrecuente: los periodistas presentes en la sala del complejo de Ezeiza ovacionaron a Scaloni, quien se retiró de la sala visiblemente emocionado.