Después de casi 30 años sin funcionar, este miércoles culminará la “Marcha Blanca”, la última prueba antes de la puesta en marcha del servicio regular de trenes que une la Ciudad de Buenos Aires con Mendoza. El retorno oficial ocurriría durante la segunda o tercera semana de abril, según fuentes vinculadas a las operaciones.

Se trata de un último y segundo viaje de prueba —el primero, en diciembre pasado— desde la estación Retiro hasta Palmira de la provincia cuyana, donde se realizará un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, en el que también participarán el ministro de Transporte, Diego Giuliano; su par de Economía, Sergio Massa; el titular de Trenes Argentinos Infraestructura y Operaciones, Marín Marinucci, entre otras autoridades.

De esta manera, finalmente, después de 30 años sin funcionar y tras iniciar los trabajos de reformas necesarios el año pasado, durante la segunda o tercera semana de abril se concretaría la vuelta del servicio, cuyo viaje entre Buenos Aires y Mendoza demandaría alrededor de unas 20 horas.

Se estima que a partir de abril, el tren podría estar partiendo desde Retiro los días viernes y retornando a Buenos Aires los domingos, atravesando Junín, Buenos Aires; Rufino, Santa Fe; Laboulaye, Córdoba; General Levalle, Córdoba; Vicuña Mackenna, Córdoba; Justo Daract, San Luis; Beazley, San Luis; La Paz, Mendoza; San Martín, Mendoza y Palmira, Mendoza.

Los trabajos realizados por Trenes Argentinos continuarán para que, en un corto lapso de tiempo, se pueda habilitar también el tramo que conecta Palmira con General Gutiérrez, y de allí empalmar con el Metrotranvía de la ciudad de Mendoza.

Tren Retiro-Mendoza: cuánto costará

Debido a que el servicio aún no está abierto al público, todavía no hay tickets a la venta. No obstante, según el sitio web de Trenes Argentinos, los precios de los servicios de larga distancia actualmente vigentes, que conectan las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero, varían entre los $1.505 a los $3.655 en primera, entre los $1.800 y los $4.385 en pullman, y entre los $4.240 y los $12.720 en camarote para dos personas.

