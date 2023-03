Este miércoles, Aníbal Fernández salió a contestarle a Axel Kicillof luego de que el gobernador bonaerense revelara las discrepancias entre su administración y el ministerio de Seguridad de la Nación por el envío de gendarmes a ese territorio.

“Nosotros venimos solicitando el envío de gendarmes desde la gestión de Sabina Frederic", explicó este martes Kicillof. "Se habló y hubo conversaciones, incluso con el Presidente, pero todavía no mandaron ninguno de esos seis mil. Seguimos dando vueltas con el tema", agregó el gobernador.

Al respecto, Fernández aclaró que su intención no es debatir con Kicillof, y enumeró las razones. "Él no conoce de qué estamos hablando y uno está todo el día trabajando sobre el tema. No tiene sentido valerse de esa superioridad por el conocimiento con alguien que no conoce", argumentó el ministro de Seguridad en AM750.

“Segundo, porque sigue mirando otro canal. No tiene la mínima idea de lo que está sucediendo. Él dice que solicitaron un montón de veces gendarmes. Cuando yo asumí, el 20 de septiembre de 2021, lo primero que hice fue reunirme con todos los segmentos. Entre ellos, me junté con él. Es un amigo de muchos años. Con lo cual hay una foto que anda dando vueltas donde nos dimos un abrazo, porque era afectuoso ese abrazo. No fue inventado, es lo que sucedió”, enfatizó.

En esa línea, Fernández insistió en que no hubo un pedido por parte de la Provincia de Buenos Aires por el envío de gendarmes. "Se hicieron cinco o seis reuniones. Usted le pregunta a la Secretaría de Política Criminal cuántas veces les pidieron efectivos, le va a contar la verdad, que es nunca. Nunca pidieron un efectivo”, apuntó en diálogo con Mediodía750.

“A fines de 2021 nosotros diseñamos una estrategia en las estaciones de trenes, que dio un resultado excelente. En este esquema, aparecieron funcionarios del máximo nivel de la Provincia que nos plantearon la vocación de colaborar con los intendentes. Ellos nos traen las notas de los intendentes, no las fuimos a buscar nosotros, y empezamos a pensar el formato que le podíamos dar. Encontramos un esquema, lo trabajamos hasta que acordamos los términos. Un día, ellos, los funcionarios de la Provincia, nos citaron a una reunión, a la cual concurrí con todos los secretarios de seguridad de los municipios . Fui a saludar porque me parecía piola que pudiéramos estar en contacto. Con lo cual, todo eso no puede ser que no lo sepa”, agregó el ministro.

Y concluyó: "Yo no decido las políticas de la Provincia. Si un funcionario de máximo nivel plantea esta tarea, yo tengo que inferir que viene de la mano del Gobernador. Además, como es amigo mío y me infiere mucho respeto y confianza, entiendo que estamos haciendo lo que corresponde a su pedido. Porque, vuelvo a insistir, la invitación a la reunión la hicieron ellos”.

El futuro del Frente de Todos

Consultado por el armado del oficialismo de cara a las elecciones, Aníbal Fernández expresó su malestar por las internas a cielo abierto en la coalición gobernante. “El clima está enrarecido al divino botón. Sin ninguna razón de ser. ¿Saben cuál es el tema? Yo trabajo con lo mío. Llego a las 8 de la mañana al Ministerio y vivo en Lomas de Zamora. Me lleva un buen tiempo para estar todo el día trabajando en esta función”, dijo.

Y se refirió puntualmente a los agravios de referentes de La Cámpora hacia el Presidente. "Lo de Máximo Kirchner es otra discusión. El planteo mío no sale solo con la vocación de plantarse ante determinado diputado. La vocación es que ellos no paran de insultarlo al Presidente, no paran de inventar agravios. Casi siempre lo mandaban a (Andrés) Larroque, pero después todos los demás miraban para el costado. Pero nadie le decía a Larroque que frenara. Entonces, yo tengo que creer que los jefes, y los jefes de los jefes, todos están en la misma línea participando de una decisión de ese color.

Por último, Fernández dijo que no tiene interés en "joder a nadie", pero insistió en que no va a tolerar insultos hacia la figura presidencial. “Ellos vienen y cuestionan al Presidente o le dicen 'basta de aventuras'. Un término que seguramente lo leyeron en El Tony o no sé cómo se llamarán las revistas de hoy. Nada más para agraviar al Presidente. Cada vez que alguien saltaba para tocarlo a Duhalde, yo nunca me lo comí. Cada vez que saltaban para agraviarlo a Néstor, nunca me lo comí. Cada vez que saltaban para agraviarla a Cristina, nunca me lo comí. He sido ministro de cuatro presidentes. No me lo voy a comer mientras estén faltando el respeto al Presidente”, concluyó.