La ciudad balnearia de Mar del Plata capturó la atención mundial esta semana tras conocerse que, en una casa que se había puesto a la venta, se encontró un costoso cuadro del artista italiano Giuseppe Ghislandi. Además de su importante valor económico, lo que hizo más atractivo el hallazgo es que la obra era buscada desde hace ocho décadas: había sido robada de una galería de arte en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con lo precisado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD), el cuadro Retrato de una dama había sido confiscado de la galería del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker durante la ocupación nazi.

La obra en cuestión representa a la condesa Colleoni y fue pintado por Ghislandi, retratista del norte de Italia de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Aunque no se puede determinar su valor exacto, los especialistas aseguran que es una pieza que cotiza a lo grande.

El cuadro fue encontrado en las fotos de una casa en venta de Mar del Plata. (Imagen: Redes sociales)

Goudstikker logró huir poco antes de que ocurriera la invasión alemana, pero falleció en un trágico accidente a bordo de un barco mientras se daba al exilio. Su familia sobrevivió y, con ayuda de un cuaderno donde estaban registradas más de 1100 obras de la galería, iniciaron una intensa búsqueda para honrar el trabajo del coleccionista.



Marei von Saher, nuera del galerista, lleva más de 25 años encabezando los reclamos legales. “Es el objetivo de mi familia recuperar cada pieza robada y restituir el legado de Jacques”, señaló al medio neerlandés.



Cómo encontraron el cuadro en Mar del Plata

El hallazgo se dio gracias a un trabajo conjunto entre periodistas de AD y el investigador privado Paul Post. Según precisó el medio europeo, el cuadro fue detectado en las fotos que aparecían en el sitio web de la agencia inmobiliaria marplatense Robles Casas & Campos, en una publicación de una casa que estaba a la venta. Las imágenes ya no están disponibles. De acuerdo con el diario La Capital de Mar del Plata, la vivienda donde se encontró la obra del artista italiano queda en el barrio Parque Luro.

El inmueble en venta habría pertenecido a Friedrich Kadgien, un alto burócrata nazi que tras la guerra escapó de Europa y se radicó en Buenos Aires, donde murió en 1978. La casa habría sido heradada por una de las hijas.

Uno de los periodistas que firma la nota del medio neerlandés, Peter Schouten, contó a La Nación que la hija del nazi evitó dar explicaciones. “Nos dijo que no tenía tiempo para respondernos y nos bloqueó”. Esto complica la situación, ya que aunque los herederos de Goudstikker planean reclamar la pintura, el proceso tiene un gran obstáculo: “Cuando un propietario no accede voluntariamente a la restitución, el camino judicial se vuelve largo y difícil”, explicaron expertos en patrimonio.

