Apenas unas horas después de que se presentará públicamente el nuevo logo de la ciudad de Nueva York, “We ❤️ NYC”, las redes se llenaron de mensajes de desaprobación.

Al parecer, a los neoyorquinos no les gustó el nuevo diseño ni tampoco la idea de cambiar el tradicional emblema de la ciudad que se mantiene desde hace 50 años y es una referencia mundial de la Gran Manzana.



La idea de las autoridades de aggiornar el logotipo fue potenciar el turismo tras la pandemia y dar un aire nuevo al mítico que fue diseñado por Milton Glaser, por eso le pidieron a la agencia contratada, que el mensaje sea más inclusivo y positivo, pero no tuvo buena recepción.

En redes sociales, los ciudadanos mostraron su rechazo, asegurando que el nuevo logo de Nueva York es "tan malo que nadie visitará la ciudad ahora", otros opinan que es feo, confuso y que no identifica el espíritu de la ciudad más visitada de Estados Unidos.

Algunas personas estaban menos preocupadas por el diseño y más interesadas en lo que la ciudad estaba convirtiendo en una prioridad.

La idea de Glaser y el nuevo logotipo

El “I ❤️ NY” fue diseñado por Milton Glaser para una campaña en 1977 destinada a promover el turismo en el estado de Nueva York. En aquella época, estaban en plena crisis económica, con altos niveles de desempleo y con esta campaña intentaron destacar la naturaleza y la cultura del estado, desde las cataratas del Niágara hasta Broadway, para fomentar el turismo y los negocios vacacionales.

El logotipo diseñado por Milton Glaser hace 50 años.

La nueva campaña estuvo a cargo de la agencia Founders quienes explicaron que buscaban que el diseño fuera dinámico, positivo y plural; por eso, además del clásico corazón colocaron en la imagen diferentes Emojis que representan los 5 barrios de la Ciudad (Brooklyn, Manhattan, The Bronx, Queens y Staten Island).

Founders también creó una website (welovenyc.nyc) y junto con 26 artistas independientes, armó una colección de posters que serán exhibidos por toda la ciudad. Se calcula que la campaña será vista por casi 30 millones de personas, entre los 8,5 millones de neoryoquinos y los 20 millones que viven en el área metropolitana.



“Tener la oportunidad de crear la campaña para la ciudad más icónica del mundo me emociona mucho y no podría estar más orgullosa del equipo de Founders por ser parte de este momento histórico. Hubo una gran colaboración entre los New Yorkers y los artistas internacionales y ver este resultado en NYC es una experiencia increíble”, declaró Tanya De Poli, una de las CEO de la agencia.