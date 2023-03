Al malestar entre trabajadores médicos y no médicos que viene de arrastre desde el año pasado, se sumó ahora un pedido de informes para que los jefes de Centros de Salud informen quiénes adhirieron a las quitas de colaboración convocadas por el personal no médico esta semana.

La medida de fuerza se tomó en repudio al pago de un plus de 60 mil pesos al personal médico. Si bien el Ministerio de Salud afirmó que era una devolución de las jornadas de paro realizadas a fines del año pasado por médicos autoconvocados, se supo que también cobraron el plus los médicos que no adhirieron a aquella protesta.

Para los trabajadores no médicos, el pedido a los Centros de Salud debe ser interpretado como un "apriete" de la cartera de Salud para aplacar las protestas. Además, interpretaron que el plus retribuido no es por una devolución de días, sino que se corresponde a la intención de empezar a abonar un nuevo ítem solamente al personal médico.

En un video que viralizaron por redes sociales, los médicos autoconvocados, a través de la voz de Fabio Aguirre, indicaron que el pago fue producto de la devolución de los días caídos. "Un bono no dignifica nuestro trabajo", añadieron, y sostuvieron la versión de la cartera sanitaria sobre el pago de los días de paro, e insistieron en la necesidad de volver a discutir la carrera sanitaria. En ese discurso se deslizó la intención, que declaman desde hace tiempo, de separar el agrupamiento médico del resto de los profesionales de la Salud Pública.

Pedido de audiencia

Los presidentes de los colegios de Bioquímicos, Farmacéuticos, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos y Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Odontólogos, Trabajadores sociales y Licenciados en Obstetricia solicitaron una reunión urgente con el gobernador Gustavo Sáenz. Ello tras entender que a través de declaraciones públicas, el ministro de Salud, Federico Mangione, habría avalado la jerarquización de médicos sobre el resto de los profesionales de la salud.

Según lo confirmado ayer a Salta/12, hasta el momento no se recibió respuesta alguna del gobierno provincial.

Por su parte, algunos de los integrantes de los autoconvocados de la salud no médicos, indicaron que se evaluaba profundizar las medidas de fuerza. En cuanto a la jerarquización de la carrera sanitaria, explicaron que también existe una Comisión de Carrera que analiza la posibilidad de hacerlo al reconocer pos grados, y no por el título de grado que detente quien trabaje en Salud.

Añadieron que el proyecto que se quiere reflotar en la Legislatura provincial, indica que el médico es el “jefe natural” del equipo de salud. Aunque en el debate esta concepción fue negada, en la práctica indicaron que se perdieron jefaturas de Salud que estaban en manos de profesionales “no médicos”.