Este sábado, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, advirtió sobre la "crisis radical" del sistema judicial y señaló que el problema es "estructural".

Además, el magistrado se mostró a favor de penalizar los discursos negacionistas y se refirió a la situación del narcotráfico en Rosario: " Una respuesta unívoca que sólo atiende la dimensión penal del problema me parece equivocada porque no remedia una crisis que revela no solo la ausencia del Estado, sino la existencia de un Estado clandestino”, argumentó en AM750.

En el marco del mes de la Memoria, el especialista en derecho penal reflexionó sobre la proliferación de los discursos negacionistas y "neofascistas" que bregan por "el desmantelamiento del Estado" hasta planteos "absurdos como la venta de órganos o el uso de armas".



Sobre este punto, Slokar planteó que "los discursos de la derecha tienen como objetivo la creación de climas de intolerancia" y que parten de una "práctica de deshumanización y de segregación respecto de algunos sujetos a los que les niegan los derechos y en algunos casos se llega hasta el límite de la eliminación física".

Asimismo, el titular del máximo tribunal penal luego de la Corte Suprema señaló que en Argentina esos discursos de violencia política y social estuvieron presentes a lo largo de la historia. "Hay que apuntar a alguna regulación más profunda de los discursos de odio como las normas vigentes en Francia, Alemania o Austria”, consideró en diálogo con Toma y Daca.

Sumado a esto, el juez destacó la importancia de la legitimidad del sistema judicial y alertó por el descreimiento de la sociedad argentina: "El reconocimiento de la crisis radical y estructural da alguna esperanza de que, en algún lugar en el futuro, estos problemas sean resueltos”, concluyó.

