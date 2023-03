El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y el actual entrenador de Platense, Martín Palermo, fueron este sábado titulares de Villarreal en el "Partido de las Leyendas", que perdió 1-0 ante las "Leyendas de España", en un encuentro que se jugó con motivo de la celebración de los 100 años del club, en el que ambos fueron figuras en el pasado.



Los dos ex jugadores xeneizes se destacaron en el desempeño del equipo para el que jugaron, aunque no pudieron evitar la derrota, dado que el brasileño Catanha de cabeza, a los 28 minutos de la primera parte, marcó para las "Leyendas de España".



En el entretiempo, Riquelme pidió la palabra y declaró: "Sigo teniendo mi casa acá, y siempre la voy a tener en mi corazón", por lo que los espectadores que asistieron al estadio "La Cerámica" estallaron en aplausos.



El encuentro se disputó entre las "Leyendas" del Villarreal y las de España, sobre un total de 24 jugadores convocados para ambos equipos, entre ellos Juan Pablo Sorín, Mateo Musacchio, Gonzalo Rodríguez y el uruguayo Diego Forlán.



En el banco de suplentes del Submarino Amarillo también estuvo el defensor Fabricio Coloccini, ex San Lorenzo.

En primer lugar se realizó un homenaje a los grandes jugadores que pasaron por el Villarreal, desde la década del '60 hasta la actualidad. En el actual plantel del club figuran el campeón del mundo en Qatar 2022, el defensor Juan Foyth, y el mediocampista Giovani Lo Celso. En el campeonato de la Liga de España, el equipo amarilla figura en la sexta ubicación, en zona de Europa League, con 41 puntos.