Desde Santa Fe

Omar Perotti pidió la ley de emergencia en seguridad pública el 13 de enero. Ayer, dos meses y medio después, el Senado la aprobó sobre tablas con modificaciones y la giró a la Cámara de Diputados. La media sanción salió con el voto de los doce senadores peronistas y el rechazo de los siete radicales, que incorporaron su dictamen de minoría al expediente. El gobernador había propuesto la emergencia hasta el 31 de diciembre, pero el operativo de la UCR –en clave electoral- pretendía extenderla casi tres años, hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo que resolvió la Cámara fue declarar la emergencia hasta el último día de 2023, pero concedió al Poder Ejecutivo –es decir al próximo gobernador- la facultad de prorrogar la ley “por el mismo plazo de vigencia de este año”. Lo que significa que si la norma se aplica a partir del 1º de mayo, el sucesor de Perotti podrá ampliar el plazo por otros siete meses, hasta el 31 de julio de 2024, según la explicación que el senador del PJ Alcides Calvo ofreció en el recinto como miembro informante.

Calvo propuso abrir la sesión con la ley de emergencia en seguridad y el Servicio Penitenciario, a la que ayer se le agregó también el sistema pos penitenciario, como se conoce al ex Patronato de Liberados. El trámite comenzó con cierta tensión:

-Vamos a votar el tratamiento sobre tablas –pidió la vicegobernadora Alejandra Rodenas. “Aprobado”. Y cuando sonó el primer teléfono, se molestó: “¡Les pido por favor que apaguen los celulares!”.

-Se va a votar el tratamiento del dictamen de mayoría –anunció la vice.

El jefe del bloque radical Lisandro Enrico levantó la mano y le preguntó lo mismo que ella había dicho: “¿Vamos a votar el dictamen de mayoría?”

-Si –respondió Rodenas.

-El bloque de la UCR obviamente acompañará la aprobación de esta ley. No sé si es el momento de plantearlo ahora, pero me parece que sí, para dejar en claro…

-¡Primero tenemos que votar el dictamen! –lo interrumpió Rodenas.

-Por eso. Nosotros no vamos a votar el dictamen de mayoría. Hay un dictamen de minoría, con algunas diferencias, que podemos plantear ahora, o si no, dejamos sentado que se incorpora al expediente.

-Le pido que seamos ordenados y no tengamos que hacer correcciones con los taquígrafos. El tratamiento sobre tablas ya está votado. Entonces, lo que pongo a consideración es el dictamen de mayoría. Se vota. Aprobado –expresó la vice.

“Ahora sí –le dijo Rodenas a Enrico- le hago lugar a su moción de incorporar el dictamen de minoría. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. ¿Alguna objeción, senador? Perfecto”. Inmediatamente, los doce peronistas aprobaron en general y en particular la ley, con el rechazo de sus colegas de la UCR.

El senador Calvo explicó que habían tratado de “consensuar” el dictamen del PJ con el de la UCR. “Son posturas distintas, pero no alejadas”. Y explicó que Perotti propuso la emergencia hasta el 31 de diciembre, aunque el Senado consideró “conveniente dejarle esta herramienta al próximo gobierno” y facultó al PE a ampliar su “vigencia” en 2024, no por un año, sino por siete meses, hasta el 31 de julio de 2024, como precisó después.

“A pedido de los senadores (Armando) Traferri y (Rubén) Pirola” –contó Calvo- se incorporó otra reforma: que la Junta Provincial de Seguridad pueda sesionar no sólo en Santa Fe o Rosario, sino “en cualquier parte de la provincia”. Y se creó una comisión bicameral de seguimiento integrada por tres senadores y tres diputados, donde el gobierno deberá rendir cuentas de la emergencia. “El objetivo es darle celeridad y agilidad a los trámites de compra de bienes de uso y equipamiento” en la emergencia en seguridad y penitenciaria.

“El Senado vuelve a estar a la altura de este momento tan difícil que vive la provincia, en una problemática que viene desde hace más de una década”, de los tiempos que gobernaba el Frente Progresista y que también se vive “más allá de los límites de Santa Fe”, dijo Calvo.

El ex jefe del bloque de la UCR Felipe Michlig explicó que no votaron la ley porque sus propuestas “no fueron tenidas en cuenta” (a medias) por sus colegas el PJ y aseguró que la norma será reformada en Diputados, por el bloque del candidato a gobernador Maximiliano Pullaro. “La vigencia tendría que ser mayor, hasta el 31 de diciembre de 2025 y si no estaban de acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2024 con posibilidad de prorrogarla un año más”. “Esto que salió hoy es una pérdida de tiempo, va ser modificado”, protestó el radical. Calvo le explicó entonces que el próximo gobierno “podrá prorrogar la ley por el mismo tiempo de vigencia en 2023. Para hacerlo matemático. Si la ley empieza a regir a partir del 1º de mayo, estará vigente siete meses, entonces, podrá ser renovarla por el mismo plazo, hasta el 31 de julio de 2024”.