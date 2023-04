Mientras se espera por el anuncio formal desde Suiza de que el Mundial Sub 20 se llevaría a cabo en Argentina, la AFA pone la lupa en los escenarios que se proponen como sede para albergar los partidos que disputarán las 24 selecciones participantes. Como FIFA no permite que se desarrolle una Copa del Mundo en canchas donde se juega otra competencia, los estadios de River, Racing y Vélez a priori no podrían ser sedes.

Por lo pronto, Claudio "Chiqui" Tapia analiza por estas horas dónde se jugará la fase de grupos y la ronda eliminatoria hasta la final. Los estadios deben estar ubicados en ciudades con la capacidad hotelera y logística adecuadas para una competencia de ese tenor. Argentina tiene firmes candidatos a albergar la competencia, sobre todo en el interior.

En este punto, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) -que agrupa al sector turístico nacional- envió una fuerte señal de respaldo a la posibilidad de que el país sea designado como sede del Mundial Juvenil que tendrá lugar a mitad de año, y calificó la noticia como "de muy alto impacto" para la actividad.



El presidente de esa entidad, Gustavo Hani, aseguró que "de confirmarse esa gran oportunidad, todo nuestro sector estará rápidamente alineado y trabajando junto al Ministerio de Turismo y Deportes para poner a disposición toda la logística e infraestructura necesarias para garantizar que el evento sea un éxito absoluto".

Las opciones que asoman son el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba), el Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), el Estadio Unico Madre de Ciudades (Santiago del Estero), el Estadio Unico Diego Armando Maradona (La Plata), el Estadio Unico Villa Mercedes (San Luis), el Estadio Centenario (Chaco), el Estadio Bicentenario de San Juan y el Estadio Padre Ernesto Martearena (Salta).

El Kempes (donde es local Talleres de Córdoba) es el estadio más grande de Argentina fuera de Buenos Aires y también uno de los de mejor infraestructura. Se inauguró en 1978, tiene una capacidad de 57.000 espectadores. En 2001 fue sede del Mundial Sub 20 y en 2011 recibió a la Copa América.



El Malvinas Argentinas también se inauguró en 1978, alberga 42.500 espectadores. Es el hogar de Godoy Cruz.

El Madre de Ciudades, con capacidad para 30.000 aficionados, es el estadio más moderno del país, ya que se inauguró en 2021. Recientemente recibió el amistoso de la Selección Argentina campeona del mundo frente a Curazao. En el día a día juega allí Central Córdoba de Santiago del Estero

Con capacidad para 53.000 espectadores, el Ciudad de La Plata se inauguró en 2003 y, luego de que Estudiantes construyese su nuevo estadio, no es utilizado por ningún equipo en el día a día. También fue sede de la Copa América 2011.

El estadio La Pedrera, ubicado en la ciudad puntana de Villa Mercedes, se inauguró en 2017, alberga 30.000 espectadores y tampoco tiene un equipo local en competencia.



El Centenario de Chaco se ubica en Resistencia, se inauguró en 2011 y puede recibir a 25.000 espectadores. Hace poco fue escenario del triunfo por Copa Argentina de Boca sobre Olimpo de Bahía Blanca, último partido de Hugo Ibarra como DT xeneize.



Con capacidad para 25.000 almas, el Bicentenario sanjuanino fue inaugurado en 2011 para ser una de las sedes de la Copa América y recibió dos veces a la Selección por Eliminatorias Sudamericanas.

Por último, el Padre Martearena es un estadio de fútbol y rugby. Recibe poco más de 20.000 espectadores y fue construido especialmente para ser una de las sedes de la Copa Mundial Sub-20 de 2001.