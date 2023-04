La política más valorada de España, la ministra de Trabajo y dirigente comunista Yolanda Díaz, lanzó este domingo su candidatura a presidenta del gobierno en las elecciones generales de fin de año. Díaz, de 51 años, espera recuperar el pulso electoral de la izquierda para que el presidente socialista Pedro Sánchez revalide su gobernante coalición progresista.

"Hoy voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de mi país, quiero ser la primera presidenta de España", lanzó Díaz a los miles de seguidores que se congregaron en un acto en Madrid, entre ellos representantes de numerosas fuerzas de izquierda española como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La vicepresidenta segunda reivindicó sus logros en el Ejecutivo de Sánchez y aseguró: "Es la hora de que seamos las protagonistas de la historia. La España de las mujeres es imparable".

Díaz es la número tres del actual gobierno de Sánchez, quien está en el poder desde enero de 2020 y es una alianza entre el partido socialdemócrata PSOE, del presidente, y el partido de izquierda Podemos. Es la primera coalición que gobierna en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, en 1975, tras una alternancia en el poder del PSOE y el derechista Partido Popular.

Díaz, abogada especialista en Derecho del Trabajo y afiliada al Partido Comunista, encabeza desde hace meses las encuestas de opinión como la líder política mejor valorada por los españoles. Casi desconocida hace tres años, llegó a la primera línea pública en enero de 2020, cuando entró en la coalición gubernamental como representante de Podemos, del cual ella, sin embargo, no es integrante.

Un año y medio después recibió las riendas del sector a la izquierda de los socialistas en el gobierno de manos del líder histórico de Podemos, Pablo Iglesias, quien decidió retirarse de la vida política luego de salir del Ejecutivo y sufrir una derrota en las elecciones regionales de Madrid. En la primavera de 2022 Díaz decidió lanzar su proyecto, llamado "Sumar".

Esta plataforma, dentro de la que la política comunista espera unir a todas las formaciones a la izquierda de los socialistas, recibió hasta ahora el apoyo de pequeños partidos como Izquierda Unida o Más País, pero no de Podemos. "Queda mucha gente por sumar", afirmó Díaz, en ese sentido, en el acto de este domingo. Las elecciones en España aún no tienen fecha concreta pero, por ley, no pueden ser más tarde que el diez de diciembre.