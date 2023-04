Las precandidatas presidenciales del PRO Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal salieron al cruce de la posibilidad de convocar "elecciones concurrentes" en la Ciudad de Buenos Aires para definir las candidaturas porteñas a través de un sistema electoral distinto al de las elecciones nacionales. De esta manera, la presidenta del PRO y la diputada nacional buscaron cancelar lo que se lee como un intento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de sostener las postulaciones de sus actuales ministros de Salud, Fernán Quirós; y de Educación, Soledad Acuña, frente a la candidatura de Jorge Macri, que exige el ala dura del PRO.

Si Larreta avanzara con el llamado a "elecciones concurrentes", los porteños podrían sufragar en la jornada de las PASO para presidente y legisladores nacionales con la boleta tradicional, mientras que para jefe de Gobierno, legisladores locales y comuneros se usaría boleta única de papel o electrónica.

Vidal contra los cambios electorales

"No creo que haya que cambiar las reglas electorales en un año electoral", sentenció Vidal anoche en una entrevista en La Nación+ y agregó: "Eso no nos hace creíbles; eso está mal en política". Con esas palabras, la diputada nacional --quien lleva su precandidatura con el respaldo de Mauricio Macri-- marcó la cancha a una posible estrategia de Larreta para no definir un candidato único a sucederlo.

"Todas estas discusiones que se han planteado de adelantar fechas, de concurrencia, de boleta única, son todas discusiones que están bien lejos de lo que les pasa a los porteños", consideró Vidal, quien respalda la candidatura de Jorge Macri, tal como exige Mauricio Macri hacia el interior del PRO desde que abandonó su propia precandidatura presidencial.

Las críticas de Bullrich a las "elecciones concurrentes"

Ayer, también entrevistada por La Nación+, Bullrich también salió a cortar esa posible salida a la interna del PRO en la Ciudad y dijo que "cambiar el sistema electoral en un año electoral, es lo más antidemocrático". "¿Vamos a hacer lo que dijimos en todas las provincias que no había que hacer?", señaló la ex ministra de Seguridad, tras lo cual agregó que le parecería "muy contradictorio contra nuestra misma forma de pensar".

La interna de Juntos por el Cambio en CABA

Los rumores crecieron durante el fin de semana, a pesar de que Larreta se encargó de subir a las redes sociales una foto junto a Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño, en una recorrida por el barrio de Almagro.

El jefe de gobierno porteño lo hizo en medio de las presiones del ex presidente por definir rápidamente el candidato único del PRO.

Además, por el momento, el candidato que surja del PRO deberá ir a internas con el senador nacional del radicalismo Martín Lousteau, quien también sostiene su precandidatura.