La secretaria de Economía Social y Asociaciones de Francia, Marlène Schiappa, dio una entrevista a la revista Playboy que generó un fuerte malestar entre representantes del gobierno y de la oposición, quienes consideraron que se trató de una participación “inapropiada” en el contexto de conflicto social que atraviesa el país tras la reforma jubilatoria impuesta por decreto por el presidente Emmanuel Macron.

En la entrevista, que será tapa de la edición que saldrá el próximo jueves, Schiappa reflexiona sobre los derechos de las mujeres, la política y la literatura, y asegura que aparecer en este tipo de revistas es un acto de emancipación, según publicó el medio francés Paris Match, que tuvo acceso tanto al reportaje como a las fotografías, en las que la funcionaria posa con indumentaria azul, blanca y roja, los colores de la bandera francesa.

Representantes del gobierno francés, sin embargo, no opinaron en el mismo sentido. La primera ministra, Élisabeth Borne, fue una de las primeras en comunicarse por teléfono con la funcionaria, para decirle que consideraba “del todo inapropiada” su aparición en la revista, en el actual contexto de protestas que se extienden en todo el país contra la reforma jubilatoria.

“Es desgarrador, pensábamos que era una broma del Día de los Inocentes”, señalaron otras figuras de la política francesa, incluidas personalidades de su propio partido político, La República en Marcha, que lidera el presidente Emmanuel Macron, según informó la cadena de televisión francesa BFMTV.



También le llegaron críticas de parte de la oposición. “Estamos en plena crisis social (...) y tengo la impresión que hay una cortina de humo entre Têtu, Pif Gadget y Playboy”, lamentó la diputada ecofeminista Sandrine Rousseau, quien apuntó no solo contra la actuación de Schiappa sino también contra la aparición del ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en la revista Têtu, orientada al colectivo LGTBI, y contra la participación de Macron en la revista infantil Pif Gadget.

“En un país donde el Presidente se expresa en Pif y su ministro en Playboy, el problema sería la oposición. Francia está descarrilando”, coincidió el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. “La portada de Playboy es una doble provocación”, señaló, por su parte, la eurodiputada Manon Aubry, del partido de izquierda La Francia Insumisa.

Este fin de semana, Schiappa decidió responder a las críticas a través de su cuenta de Twitter. “Defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas partes. En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los detractores e hipócritas”, escribió.

Hubo miembros del gobierno, como el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que decidieron apoyar a la funcionaria. “Quería decir que Marlene Schiappa es una mujer política valiente que tiene su carácter y que tiene su estilo que no es el mío, pero respeto”, remarcó, y añadió: “No me hagan decir nada malo de Marlène Schiappa. Ser una mujer liberada no es tan fácil”.

También la defendió el editor de la revista, quien sostuvo que Schiappa es la política “más compatible con Playboy”, porque está comprometida con los derechos de las mujeres. “Playboy ya no es una publicación para viejos machistas, sino que puede ser un instrumento de la causa feminista”, afirmó.